Een bestelling door de NMBS zorgt voor meer werk en meer banen bij Bombardier in Brugge. Dat heeft de treinmaker dinsdag bekendgemaakt. Er worden minstens 180 mensen aangeworven.

Een bestelling van 204 M7-rijtuigen door de NMBS zorgt voor een vol orderboek bij Bombardier in Brugge. Er is voor ongeveer anderhalf jaar werk verzekerd. 'Daarom is het belangrijk voor ons om massaal te investeren in onze productiecapaciteit en om onze activiteiten te ontplooien, ten voordele van de hele spoorwegindustrie en de regio', zegt Michel Huyghe, die sinds begin deze maand directeur is van de site in Brugge.

Aanwervingen

De productiecapaciteit wordt verhoogd en er komt een nieuwe productielijn. Dat gaat gepaard met de aanwerving van minstens 180 extra medewerkers: aan 100 medewerkers is een vast contract aangeboden, 80 anderen worden aangeworven met een contract voor twee jaar, met de mogelijkheid om dit om te zetten in een vast contract.

Toekomst

Laurent Bouyer, president van Bombardier Transportation Frankrijk en Benelux, zegt dat het plan een 'industriële noodzaak' en 'een geloof in de toekomst' is. 'Ondanks de context van de coronacrisis, is Bombardier vastbesloten om verder te gaan met een ambitieus plan voor de transformatie en duurzaamheid van de Brugge-site. Dit bewijst de vitaliteit van onze industriële site en het is een ongekende kans om onze productiefaciliteiten te moderniseren, dankzij digitale processen, cybertools en milieuvriendelijke oplossingen', aldus Bouyer.

Investeringen

Het investeringsplan voorziet ook een modernisering van de onderhoudswerkplaatsen, en dan met name die voor de TRAXX-locomotieven, waarvoor de Brugse site binnen Bombardier een 'European centre of excellence' is.

Daarnaast zijn er ook directe investeringen gepland in leveranciers van Bombardier. Volgens het bedrijf genereert Bombardier jaarlijks een inkomen van 70 miljoen euro voor zijn Belgische leveranciers, waarvan 80 procent in Vlaanderen.

Bombardier Brugge is de enige industriële site in België waar nog treinen volledig gebouwd en getest kunnen worden. De site heeft een oppervlakte van 173.000 vierkante meter. Eind december werkten er 509 mensen bij Bombardier in Brugge. Een aantal van de 180 nieuwe aanwervingen zit reeds in dat cijfer vervat, maar het grootste deel zal er extra bijkomen, zo is vernomen van een woordvoerder van Bombardier.

