De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft op 4 juni het enige bod op de activiteiten van Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs, opgeheven. Dat bevestigt gerechtsmandataris Nathalie Vermeersch. Ook de bescherming tegen schuldeisers is sindsdien opgeheven.

Uit twee biedingsrondes in maart en april, die nochtans heel wat geïnteresseerde kandidaten hadden aangetrokken, kwam uiteindelijk één geldig bod op een deel van de activiteiten van Boek.be. De vzw zit al jarenlang in financiële problemen en kreeg een nieuwe klap toen de boekenbeurs vorig jaar werd afgelast door corona.

Dat ene bod is begin deze maand afgekeurd door de ondernemingsrechtbank, bevestigt Nathalie Vermeersch. In dezelfde uitspraak is haar rol als gerechtsmandataris opgeheven, de vzw geniet dus niet langer bescherming tegen haar schuldeisers. Die bescherming was eerder ingesteld tot 21 juni.

Volgens Vermeersch werd het bod afgekeurd omdat het om een te beperkt deel van de activiteiten ging. 'Er werd slechts geboden op een fractie van de activiteiten. Bovendien werd het personeel niet meegenomen in het bod.'

Tot een faillissement voor Boek.be is het nog niet gekomen. De vzw, die acht personen tewerkstelt, zal nu zelf moeten beslissen of ze de boeken neerlegt.

