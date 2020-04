De fel geplaagde vliegtuigbouwer Boeing hervat volgende week de productie in zijn vestigingen in het Amerikaanse Washington. Dat meldt het bedrijf donderdag. In de fabriek zullen de medewerkers natuurlijk de nodige afstand in acht moeten nemen.

Vorige maand werd de productie in Puget Sound stopgezet vanwege het coronavirus, maar nu wil de vliegtuigbouwer dus een geleidelijke heropstart.

De beslissing komt er nadat tien grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen van de federale regering een hulppakket ter waarde van 25 miljard dollar kregen. Dat gaf de sector een boost.

Goed 27.000 arbeiders zullen begin volgende week aan de slag gaan in Washington. In de fabrieken in Washington werken in totaal 70.000 mensen. De fabriek in South Carolina blijft gesloten.

Eerder deze week gingen in de defensietak van het bedrijf al zowat 2.500 mensen aan de slag.

Nabeurs steeg de koers van het Boeing-aandeel.

Lees ook: Hoe er een catastrofale fout in Boeings 737 MAX kon sluipen

Vorige maand werd de productie in Puget Sound stopgezet vanwege het coronavirus, maar nu wil de vliegtuigbouwer dus een geleidelijke heropstart. De beslissing komt er nadat tien grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen van de federale regering een hulppakket ter waarde van 25 miljard dollar kregen. Dat gaf de sector een boost. Goed 27.000 arbeiders zullen begin volgende week aan de slag gaan in Washington. In de fabrieken in Washington werken in totaal 70.000 mensen. De fabriek in South Carolina blijft gesloten. Eerder deze week gingen in de defensietak van het bedrijf al zowat 2.500 mensen aan de slag. Nabeurs steeg de koers van het Boeing-aandeel.