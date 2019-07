De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden van 2,94 miljard dollar (2,6 miljard euro). Dat is het grootste kwartaalverlies ooit voor het bedrijf.

In dezelfde periode vorig jaar maakte Boeing nog 2,2 miljard dollar winst. De kwartaalomzet zakte met 35 procent tot 15,8 miljard dollar.

Boeing wijst in zijn persbericht naar de uitzonderlijke kosten (5,6 miljard dollar) voor de 737 MAX, die na twee dodelijke crashes al maanden aan de grond staat. Het bedrijf geeft woensdag geen aanwijzing over wanneer het toestel weer in de lucht zou kunnen. Door de perikelen met de 737 MAX valt ook de levering van andere toestellen veel lager uit: nog slechts 90 in plaats van de 194 in het tweede kwartaal vorig jaar. In de defensietak was er wel nog groei.

De 737 MAX wordt sinds maart wereldwijd aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes op amper vijf maanden tijd, eerst in Indonesië en later in Ethiopië. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. De crashes lijken te zijn veroorzaakt door een haperend veiligheidssysteem, waarbij de neus van het toestel naar beneden werd gedrukt wegens een slecht werkende sensor. Boeing werkt nauw samen met de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, maar het blijft nog altijd onduidelijk wanneer die groen licht zullen geven om het toestel weer te laten vliegen. Boeing hoopt tegen het begin van het vierde kwartaal.

De vliegtuigbouwer gaat pas later zijn financiële vooruitzichten publiceren, kondigt hij woensdag aan.