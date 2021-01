De Europese luchtvaartautoriteit EASA zet het licht op groen voor de terugkeer van de Boeing 737 MAX in het Europese luchtruim, 22 maanden nadat het toesteltype aan de grond was gezet na twee crashes kort na elkaar.

'Na uitgebreide analyse door EASA, hebben we vastgesteld dat de 737 MAX veilig weer in dienst kan worden genomen', stelt EASA-topman Patrick Ky in een persbericht. 'De evaluatie gebeurde volledig onafhankelijk van Boeing of de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, en zonder enige economische of politieke druk', klinkt het. Het kan wel nog even duren vooraleer de toestellen effectief weer passagiers beginnen rond te vliegen, geeft EASA nog mee, want er moet eerst nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten er software-updates worden uitgevoerd, moeten de piloten een opleiding krijgen en moet er met elk toestel een testvlucht worden uitgevoerd zonder passagiers.

De 737 MAX werd in maart 2019 wereldwijd aan de grond gezet na twee crashes in enkele maanden tijd, waarbij 346 doden vielen. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem (MCAS) dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Om dat probleem aan te pakken, werd een software-update uitgewerkt.

De voorbije maanden werd het vliegverbod al opgeheven in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada. De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft enkele 737 MAX-vliegtuigen in haar vloot. Voorafgaand aan de twee rampen was de 737 MAX een van de bestverkopende vliegtuigen van het Amerikaanse Boeing.

