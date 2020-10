De Boeing 737 MAX, het toestel dat sinds maart 2019 aan de grond staat na twee dodelijke ongevallen, is veilig om te vliegen. Dat heeft de topman van het Europese luchtvaartagentschap EASA vrijdag gezegd.

EASA-baas Patrick Ky zegt dat de wijzigingen die de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft aangebracht het toestel veilig genoeg maken om weer in het Europese luchtruim te mogen vliegen. In september voerde EASA tests uit. Nu worden finale documenten opgemaakt, en volgende maand zou dan de officiële goedkeuring volgen.

Tegen het einde van het jaar zou de Boeing 737 MAX bijgevolg weer mogen vliegen in Europa.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten, met 346 doden tot gevolg. Problemen met het besturingssysteem speelden een doorslaggevende rol. Sinds enkele dagen na de tweede crash, in maart 2019, staan alle toestellen van dat type wereldwijd aan de grond.

De voornaamste oorzaak van de ongevallen zou een falend veiligheidssysteem zijn dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Ook zouden piloten niet goed voorbereid zijn geweest op dergelijke storingen.

EASA-baas Patrick Ky zegt dat de wijzigingen die de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft aangebracht het toestel veilig genoeg maken om weer in het Europese luchtruim te mogen vliegen. In september voerde EASA tests uit. Nu worden finale documenten opgemaakt, en volgende maand zou dan de officiële goedkeuring volgen. Tegen het einde van het jaar zou de Boeing 737 MAX bijgevolg weer mogen vliegen in Europa. De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat eind 2018 en begin 2019 twee toestellen kort na elkaar crashten, met 346 doden tot gevolg. Problemen met het besturingssysteem speelden een doorslaggevende rol. Sinds enkele dagen na de tweede crash, in maart 2019, staan alle toestellen van dat type wereldwijd aan de grond. De voornaamste oorzaak van de ongevallen zou een falend veiligheidssysteem zijn dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Ook zouden piloten niet goed voorbereid zijn geweest op dergelijke storingen.