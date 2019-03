Boeing 737 MAX maakt noodlanding tijdens overbrenging in VS

Een Boeing 737 MAX 8 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest heeft dinsdag in Orlando, in Florida, een noodlanding moeten maken nadat het toestel tijdens zijn overbrenging naar Californië motorproblemen kreeg. Dat meldt de luchtvaartwaakhond FAA.

'Het vliegtuig maakte kort na het opstijgen rechtsomkeer en landde veilig in Orlando', verklaarde de FAA. Het toestel was op weg naar Victorville, in Californië, waar vliegtuigen die uit gebruik worden genomen of hersteld moeten worden gestationeerd worden. Aan boord bevonden zich enkel bemanningsleden en geen reizigers. Het vliegtuig zal onderworpen worden aan een onderzoek.

De luchtvaartwaakhond verbood alle vluchten met een Boeing 737 MAX na twee dodelijke ongevallen op enkele maanden tijd. Het is wel toegestaan om de toestellen van de ene naar de andere luchthaven over te brengen om ze daar in een opslagplaats tijdelijk te parkeren.