De Franse bank BNP Paribas verkoopt zijn Amerikaanse filiaal Bank of the West voor 16,3 miljard dollar aan Bank of Montreal (BMO). Dat heeft de grootbank maandag bevestigd.

Bank of the West, met zetel in San Francisco, telt 500 kantoren in 24 Amerikaanse staten, voornamelijk in het westen en midwesten van het land. De bank telt meer dan 9.000 werknemers en bedient bijna 1,8 miljoen klanten.

Overnemer Bank of Montreal telt 16,3 miljard dollar cash neer. Met de overname willen de Canadezen verder groeien in de VS.

