BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal een verrassend forse winstgroei gerealiseerd. De Franse moederbank van BNP Paribas Fortis krikte de winst 37,9 procent op tot 1,77 miljard euro. Onder meer lagere voorzieningen voor slechte kredieten dreven het winstcijfer op, zo deelde de bank vrijdag mee. Maar in België lag de winst wel lager.

De winst kwam een pak hoger uit dan verwacht door het analistenheir. Een en ander is te danken aan de daling van de risicokosten met 37 procent tot 896 miljoen euro. Maar ook de betere prestaties van verschillende onderdelen van de bank speelden een rol.

De bank zag bijvoorbeeld de totale inkomsten, de omzet, op een jaar tijd met 8,6 procent stijgen tot 11,8 miljard euro. Ook dat cijfer ligt boven de verwachtingen. De bank gaf ook cijfers mee over de retailbankactiviteiten in België (wat niet volledig overeenstemt met de cijfers van BNP Paribas Fortis). De uitstaande leningen stegen met 0,6 procent, vooral dankzij de particulieren (+2,1 procent). De deposito's zwollen 7,2 procent aan.

Maar die groeicijfers van de Belgische activiteiten sijpelen niet door naar de financiële prestaties. De omzet van de Belgische retailbank daalde 3 procent tot 858 miljoen euro. Het brutobedrijfsresultaat daalde 57,2 procent tot 23 miljoen en voor het bedrijfsresultaat was er een verlies van 24 miljoen euro. Door het lagerenteklimaat daalden de rente-inkomsten met 7,2 procent.

