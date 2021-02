BNP Paribas mag voor coronajaar 2020 een nettowinst van 7,07 miljard euro in de boeken schrijven. Het gaat om een daling met 13,5 procent, maar dat is beter dan de voorspelde daling met 15 tot 20 procent. De bank stelt een dividend van 1,11 euro per aandeel voor, waardoor de Belgische staat opnieuw zicht heeft op inkomsten vanuit Parijs.

Voor boekjaar 2019 had de Franse grootbank vorig jaar eerst een dividend van 3,1 euro per aandeel voorgesteld. De Belgische staat had zo zicht op zowat 298 miljoen euro. Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is België met een belang van 7,7 procent de grootste aandeelhouder. Maar toen kwam corona, en de bank trok het dividend in, wat ook de Belgische dochter BNP Paribas Fortis deed.

Nu stelt de moederbank van BNP Paribas Fortis een dividend van 1,11 euro per aandeel voor, wat in lijn is met de laatste aanbevelingen van de Europese Centrale Bank rond winstuitkeringen voor de banken in deze periode van corona. Zo kan België rekenen op een bedrag van ongeveer 106 miljoen euro.

Het dividend van 1,11 euro per aandeel stemt overeen met 21 procent van de nettowinst. Omdat de bank beoogde 50 procent uit te keren, wil BNP Paribas nog 29 procent van de nettowinst 2020 uitkeren via de inkoop van eigen aandelen of het uitkeren van reserves, eens de ECB dat opnieuw toelaat. De tweede uitkering zou volgens de huidige stand van zaken eind september mogelijk moeten zijn, klinkt het.

Voorts daalde de omzet vorig jaar licht, met 0,7 procent tot 44,3 miljard euro. Naast de crisis die volgde, wogen ook de wisselkoersen op de cijfers. Aan constante wisselkoersen is er sprake van een omzetstijging met 1,3 procent.

Er zijn tot slot ook Belgische cijfers. De Belgische retailbank heeft op een jaar tijd meer uitstaande leningen en spaardeposito's. De omzet van de retailbank daalde wel met 2,6 procent tot 3,4 miljard euro. De bruto operationele winst daalde 1,9 procent tot 1,02 miljard euro. BNP Paribas Fortis publiceert later nog volledige cijfers

