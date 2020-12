BNP Paribas Fortis neemt de 50 procent aandelen van bpost in bpost bank over. Daarover hebben bpost en BNP Paribas Fortis een niet-bindende intentiebrief afgesloten.

BNPPF wordt zo de enige aandeelhouder van bpost bank, klinkt het in een persbericht. Voor de klanten zou er niets veranderen.

Bpost en BNP Paribas Fortis zijn al meer dan 25 jaar partners binnen de joint venture bpost bank NV. Bpost wil nu zijn aandeel van 50 procent aan BNPPF verkopen. De aankoopprijs zal naar verwachting tussen de 100 en de 120 miljoen euro bedragen. De hele transactie zou tegen eind 2021 afgerond moeten worden, onder voorbehoud van de vereiste toelatingen.

De bedoeling is om een commercieel partnerschap voor 7 jaar uit te werken tussen bpost en BNPPF. Daarbij blijft bpost instaan voor het aanbod van financiële diensten in zijn postkantorennetwerk 'waardoor een kwaliteitsvolle dienstverlening wordt verzekerd en toekomstige inkomsten uit de bankactiviteiten binnen bpost worden veiliggesteld'.

De prijzen voor de bankdiensten worden nog verder onderhandeld. 'Met dit nieuwe akkoord wordt de duurzame commerciële relatie tussen BNP Paribas Fortis en bpost bestendigd. Het aanbieden van financiële dienstverlening in een kantorennetwerk dicht bij de klant sluit immers volledig aan bij de nabijheidsstrategie van beide partners', klinkt het. 'Voor de klanten van bpost bank zou er bijgevolg niets veranderen: zij zullen onverminderd kunnen blijven rekenen op een uitstekende dienstverlening binnen de vertrouwde omgeving van het postkantoor.'

Aan de basis van de beoogde overeenkomst liggen 'de huidige context van lage marges, lage rentevoeten en zware kapitaalvereisten om een kleine zelfstandige bank draaiende te houden', klinkt het nog.

