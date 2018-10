BNP Paribas Fortis wil af van één op zes kaderleden

Dat berichten De Tijd en L'Echo donderdag. Volgens de krant zou het 'early department plan' vergelijkbaar zijn met een vertrekregeling die de groep vijf jaar geleden heeft uitgewerkt voor haar kaderleden. Toen tekenden er 265 managers op in.

Ze behielden 50 procent van hun loon, aangevuld met een vergoeding voor tijdskrediet. Tegelijk bleven de groepsverzekering en de hospitalisatieverzekering doorlopen. De voorwaarde was wel dat men minstens 57 jaar was en zeker al twintig jaar bij de bank werkte.

De nieuwe regeling komt er nadat de bank vaststelde dat het aantal kaderleden minder snel slinkt in vergelijking met de rest van het personeel. De regeling komt er ook aan de vooravond van nieuwe en mogelijk zware cao-onderhandelingen. Het is nog niet duidelijk of daarbij opnieuw gesnoeid zal worden in het kantorennetwerk.