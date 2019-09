BMW wil 6.000 banen schrappen

De Duitse luxewagenbouwer BMW is van plan 6.000 banen te schrappen in de periode tot 2022. Dat meldt het Duitse zakenblad Manager Magazin. De meeste arbeidsplaatsen zouden verdwijnen op het hoofdkantoor van het concern in München.

BMW bezint zich over een kostenbesparingsprogramma van 12 miljard euro. Besparingen aan de ene kant moeten toegenomen uitgaven voor de ontwikkeling van elektrische auto's opvangen. De Duitse autoreus is van plan 25 elektrische modellen op de markt te brengen. Om die ambitie mogelijk te maken moet BMW wel op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor onderzoek en ontwikkeling, schrijft Manager Magazin. Klaus Fröhlich, die binnen het bestuur deze functie vervult, vertrekt volgens het tijdschrift volgende zomer. Hij zou niet willen werken onder topman Oliver Zipse, die onlangs aantrad. BMW ging in een reactie niet concreet in op de banenreductie. Het bedrijf liet wel weten een efficiëntieslag te willen maken en te mikken op een personeelsbestand eind dit jaar dat even groot is als in 2018.