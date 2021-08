De Duitse luxewagenbouwer BMW heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar meer auto's verkocht dan ooit tijdens een eerste semester. Dat heeft de autobouwer dinsdag bekendgemaakt. Tegelijk voorspelt BMW een moeilijkere tweede jaarhelft, overschaduwd door toeleveringsproblemen ten gevolge van de wereldwijde chiptekorten.

BMW verkocht 1,34 miljoen auto's in de eerste jaarhelft. De omzet steeg met 28 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 55,4 miljard euro. BMW boekte een winst voor belasting van 9,7 miljard euro in het eerste semester, tegenover een half miljard euro een jaar geleden. 'De tweede helft van het jaar zou volatieler kunnen zijn voor de BMW groep, ten gevolge van verschillende risico's, zoals prijsstijgingen voor grondstoffen en de toelevering van chips', aldus topman Oliver Zipse.

Voor het volledige jaar gaat BMW uit van een wintmarge van 9 procent, nadat die in de eerste jaarhelft op 13 procent was uitgekomen. 'Deze voorspelling gaat er wel van uit dat de coronapandemie en de chiptekorten niet significant erger worden, en dat de prijzen van grondstoffen stabiel blijven', aldus financieel topman Nicolas Peter.

Andere Duitse autobouwers hebben al gelijkaardige bezorgdheden geuit. Zo verlaagde Daimler de verkoopverwachtingen en voorspelde Audi productieverliezen.

