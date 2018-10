BMW gaat wereldwijd meer dan miljoen wagens nakijken voor probleem met airco

Voor België en Luxemburg gaat het om 80.484 auto's. De woordvoerder van BMW Belux benadrukt dat het niet om een terugroepactie gaat, maar om een 'preventief technische campagne', 'waarbij de klanten zonder probleem verder kunnen rijden'.

Bij de betrokken dieselwagens kan door het probleem lekkage van koelvloeistof plaatsvinden, met in zeer uitzonderljike gevallen een risico op brand. In augustus riep BMW hiervoor al eens 480.000 dieselwagens terug. In totaal gaat het nu dus om 1,6 miljoen wagens.

'De betrokken klanten zullen in de komende weken een brief van hun concessiehouder ontvangen om een afspraak te maken, om te checken dat hun auto geen probleem zou kunnen stellen', aldus de woordvoerder. 'De klanten moeten niet zelf een afspraak maken met hun concessiehouder.'