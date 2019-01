Blokker Holding verkoopt Belgische speelgoedketen Maxi Toys aan Portugese investeerders

Het hoofdkantoor van MaxiToys, met ook een distributiecentrum van 45.000 vierkante meter, ligt in Houdeng-Goegnies, in de provincie Henegouwen. De speelgoedketen telt 1.100 werknemers. Behalve de 170 winkels, neemt Green Swan ook de Belgische, Franse en Luxemburgse webwinkels, contracten met franchisewinkels in Roemenië en Marokko en de 67 winkels in Turkije in een samenwerkingsverband met Joker over.

De CEO van MaxiToys, Alain Hellebaut, blijft aan het roer staan. De nieuwe eigenaar wil 'de expansie van het merk MaxiToys voortzetten', zo staat in een persbericht. Green Swan is al actief op de speelgoedmarkt. Het kocht vorig jaar bijvoorbeeld ook de Spaanse en Portugese activiteiten van het Amerikaanse merk Toys 'R' Us.

Blokker Holding houdt na de verkoop nog de winkelketens Blokker, Marskramer en Big Bazar over. Ook die laatste keten staat in de etalage. Eerder verkocht de onderneming al speelgoedketen Intertoys, huishoudketen Xenos en interieurketen Leen Bakker. Het bedrijf wil meer aandacht besteden aan de moeizaam draaiende Blokker-winkels.

In België besliste Blokker eind 2016 om 63 van de 190 Belgische winkels te sluiten en 279 van de ruim 900 banen te schrappen. Blokker België boekte tijdens het gebroken boekjaar 2017/2018 een omzet van 86,8 miljoen euro.