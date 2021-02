Birgit Conix gaat vanaf 1 mei aan de slag als CFO van het Zwitserse Sonova. Die producent van hoortoestellen is in België vooral bekend van het merk Lapperre. De 55-jarige Antwerpse was de voorbije drie jaar CFO van de Duitse toerismegroep TUI.

Birgit Conix is een van de bekendste Vlaamse CFO's. Ze begon haar carrière bij internationale bedrijven als Johnson & Johnson en Heineken, maar raakte vooral bekend als CFO van Telenet. In die periode, tussen 2013 en 2018, deed de telecomonderneming vier overnames, verwierf een eigen mobiel netwerk en verdubbelde ze de vrije kasstroom. Synergieën en ambitieuze cashflowdoelstellingen werden netjes gehaald. Het leverde Conix in 2018 de trofee van Trends CFO of the Year op.De prestaties van de Antwerpse waren de Duitse toerismegroep TUI niet ontgaan. Nog datzelfde jaar nam TUI Coninx aan als groeps-CFO. Het leek een fantastische promotie: een topjob bij een Europese sectorreus, goed voor een omzet van 19 miljard euro en 70.000 medewerkers.Maar Conix belandde bij TUI van de ene in de andere crisis, met als dieptepunt de coronacrisis, die de toeristische sector lam legde. De Duitse staat moest met bijna 5 miljard euro over de brug komen, om de nationale trots TUI van de ondergang te redden.In oktober raakte bekend dat Conix haar contract bij TUI niet zou verlengen. Ze werd in een mededeling nochtans geroemd voor "haar beslissende bijdrage om de liquiditeit van de groep veilig te stellen". Conix deed nog het boekjaar uit en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging.Donderdagmorgen bleek dat ze CFO wordt van het Zwitserse bedrijf Sonova, dat zichzelf op zijn website omschrijft als 'een wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve hooroplossingen'. Sonova heette vroeger Phonak, en kwam in 2016 in de pers met de overname van de winkelketen AudioNova van de Nederlandse investeerder HAL. Voor Conix is het na haar jaren bij Johnson & Johnson een terugkeer naar de healthcaresector.Sonova biedt zijn klanten een uitgebreid gamma producten: van hoortoestellen en cochleaire implantaten tot draadloze communicatieoplossingen. De belangrijkste merken van de groep zijn Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics en AudioNova. In België speelt de onderneming vooral het merk Lapperre uit. Er zijn tientallen hoorcentra van Lapperre in ons land, waar mensen met een hoorprobleem zich kunnen laten testen door een audioloog.De beursgenoteerde groep, met hoofdkwartier in het Zwitserse Stäfa, werd in 1947 gesticht en is met 14.000 medewerkers actief in meer dan honderd landen. In het boekjaar 2019/20 realiseerde Sonova een omzet van 2,92 miljard Zwitserse frank en een nettowinst van 490 miljoen Zwitserse frank.