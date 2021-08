Birdhouse wil uitgroeien tot een Europese accelerator. De komende jaren specialiseert het zich daarom in start-ups met technologie gericht op de vergrijzing en langer leven. Met Renaat Berckmoes en Frank Claassen trok Birdhouse twee kleppers als nieuwe bestuurders aan.

De evolutie van Birdhouse valt niet los te zien van hoe de Belgische start-upwereld zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In tien jaar ontstond een matuur 'ecosysteem' van start-ups, investeerders en acceleratoren. "Op zich is dat natuurlijk goed, maar sommige ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten niet precies bij wie je welk soort begeleiding kunt krijgen", zegt Jan-Willem Callebaut, de oprichter en CEO van Birdhouse.

...

De evolutie van Birdhouse valt niet los te zien van hoe de Belgische start-upwereld zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In tien jaar ontstond een matuur 'ecosysteem' van start-ups, investeerders en acceleratoren. "Op zich is dat natuurlijk goed, maar sommige ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten niet precies bij wie je welk soort begeleiding kunt krijgen", zegt Jan-Willem Callebaut, de oprichter en CEO van Birdhouse.Birdhouse evolueerde mee met dat ecosysteem en ging gaandeweg steeds meer op maat werken en inzetten op matchmaking - het koppelen van ondernemers aan de juiste mentoren, investeerders en andere partners. Kregen de ondernemers die geselecteerd werden voor het intensieve begeleidingsprogramma aanvankelijk nog groepssessies, dan gebeurt nu alles op maat. Had Birdhouse aanvankelijk een vaste stek op een kantoor in Antwerpen en Gent, dan werkt de accelerator nu samen met MeetDistrict, een aanbieder van flexibele coworkingruimte.Nu trekt Birdhouse die aanpak op maat nog verder door. De accelerator doet twee keer per jaar een oproep aan start-ups om zich in te schrijven. Birdhouse kreeg de afgelopen jaren zowat 4000 inschrijvingen van start-ups die het begeleidingsprogramma willen volgen, maar slechts ongeveer 130 bedrijven werden toegelaten tot het intensieve begeleidingstraject. De totale omzet van die bedrijven groeit elk jaar met gemiddeld 350 procent en de helft ervan haalde samen al meer dan 40 miljoen euro financiering op. Per oproep - twee per jaar dus - wordt uit de honderden kandidaturen een vijftiental start-ups gekozen. Tot nu konden start-ups uit alle sectoren meedoen. Die aanpak blijft nog even doorlopen tot volgend jaar, maar verandert daarna.Birdhouse bouwt zijn brede aanpak met start-ups uit alle sectoren geleidelijk af en kiest voor een thematische selectie. Het eerste thema wordt vergrijzing en lang leven - denk aan technologie om gezond en fit ouder te worden, het mentale en cognitieve welzijn te bevorderen of langer zelfstandig te wonen. "We gaan dus calls uitschrijven voor start-ups die actief zijn in dat domein", zegt Jan-Willem Callebaut. "We trokken daarvoor ageing-specialisten aan uit binnen- en buitenland, onder wie Dirk Schyvinck, de auteur van het boek Wat als we straks 100 worden? en Keren Etkin, een agetechexperte uit Israël. Via het Nederlandse The Aging Group kunnen ondernemers in ons programma bijvoorbeeld hun product voorleggen aan een panel van 6000 mensen van 48 tot 104.""We zien een belangrijke kans om een belangrijke positie in te nemen in het Europese ecosysteem", zegt Jan-Willem Callebaut over de keuze voor technologie die te maken heeft met de vergrijzing en langer leven. Dat betekent ook dat de accelerator, die tot nu in het Nederlands communiceerde en opereerde vanuit Gent en Antwerpen, moet internationaliseren. Birdhouse landt met zijn begeleidingsprogramma daarom nu ook in Brussel. In de hoofdstad werkt Birdhouse net zoals in de andere steden samen met coworkingruimtebedrijf MeetDistrict. Het Nederlands wordt ingeruild voor het Engels.Birdhouse, dat eerder dit jaar een onlineleerplatform lanceerde voor ondernemers en dat tal van bekende CEO's als mentor binnenhaalde, werkt sinds jaar en dag samen met Belfius Insurance als structurele partner voor de financiering van zijn werking. In ruil voor de toegang tot het programma neemt Belfius Insurance een minderheidsparticipatie in de deelnemende start-ups. Ook voor het eerste thematische programma rond vergrijzing en lang leven wordt Belfius Insurance de vaste partner. Maar het is de bedoeling dat voor de volgende thematische trajecten die de komende jaren worden gelanceerd, een andere partner per thema wordt gevonden. Voor die verschillende trajecten samen wil Jan-Willem Callebaut volgend jaar een nieuw Birdhouse-fonds in de steigers zetten. Hij trok alvast twee grote kleppers uit de investeringswereld aan als nieuwe leden voor de raad van bestuur: Renaat Berckmoes, samen met Duco Sickinghe partner bij Fortino, en Frank Claassen van Newion Investments, een Nederlands fonds dat heel vroeg in enkele succesvolle Belgische start-ups stapte.