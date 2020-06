Het beloftevolle biotechbedrijf eTheRNA, dat onder meer werkt aan een vaccin tegen covid-19, haalt 34 miljoen euro op in zijn tweede kapitaalronde.

Met het geld wil de spin-off van de VUB zijn pijplijn voor kankertherapieën en behandelingen van infectieziekten verder ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van het vaccin tegen covid-19 vormde eTherNA al een consortium met Noord-Amerikaanse en Europese partners.

EtheRNA, dat is gevestigd in het Antwerpse Niel, ontwikkelde een technologie, TriMix geheten, om het immuunsysteem een boost te geven. Die immuuntechnologie is gebaseerd op de zogenaamde messenger RNA (mRNA). Dat werkt als een boodschapper in het bloed om het immuunsysteem tot actie aan te zetten.

TriMix werd aanvankelijk ontwikkeld voor patiënten met melanoom, maar heeft intussen zowel preklinisch als klinisch aangetoond dat het breed toegepast kan worden, onder meer voor borstkanker. "De TriMix-technologie biedt een nooit geziene immuunrespons en biedt uitzicht op therapeutische vaccins en gelokaliseerde tumorbehandelingen in synergie met 'standard of care'-therapieën", stelt het bedrijf.

Bij zijn eerste grote kapitaalronde in 2016 haalde eTherRNA 24 miljoen euro op. Toen stapten PMV, Fund+, het Nederlandse LSP, Omega Funds uit de VS en het Duitse Boehringer Ingelheim Venture Fund in het kapitaal. Die vijf partijen nemen ook deel aan deze zogenoemde serie B-ronde. Nieuwkomers in het kapitaal zijn Grand Decade, een onderdeel van het beursgenoteerde China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings (Grand Pharma), naast BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium, het Chinese Yijing Capital en Novalis Lifesciences Investments uit de VS.

Bovendien sloot eTheRNA een beginselakkoord met Grand Pharma voor een partnerschap voor de Chinese markt. "Het uitzicht op een strategisch partnership met China Grand Pharma opent een waaier aan mogelijkheden in deze potentieel grote markt, en we kijken er dan ook naar uit om dit partnership te kunnen formaliseren", zegt Russell Greig, de voorzitter van eTheRNA.

