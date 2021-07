Biostoom Oostende, het afvalverwerkingsbedrijf dat groene stroom produceert, heeft donderdag een innovatieve batterij ingehuldigd. Die moet ervoor zorgen dat de stroomvoorziening op het elektriciteitsnet stabiel blijft. Het project werd mee mogelijk gemaakt door Vlaamse subsidies.

Energiebronnen zoals zon en wind zijn onderhevig aan schommelingen. Het is Elia die toezicht houdt op het evenwicht tussen de productie en het verbruik van stroom. Om Elia daarin te ondersteunen, neemt Biostoom op de site in Oostende een grote batterij in dienst. De batterij is zo groot als een container en heeft een vermogen van 959 kWh. Biostoom gaat de batterij gebruiken om de netfrequentie voor Elia te helpen stabiliseren.

Lees verder onder de video

Concreet zal het toestel continu de netfrequentie monitoren. Van zodra deze iets afwijkt, zal de batterij dat bijsturen. Bij te lage frequentie zal de batterij energie op het net plaatsen, bij te hoge frequentie zal ze energie opslaan. Als de batterij helemaal geladen is, kan ze gedurende 1 uur stroom voorzien voor 2.500 gezinnen.

Biostoom investeerde zelf 640.000 euro in het project, aangevuld met een Vlaamse subsidie van 200.000 euro. 'Dit soort van projecten verdient alle steun. Ze zorgen ervoor dat we snel en accuraat kunnen inspelen op de pieken en dalen op het elektriciteitsnet', aldus Bart Tommelein, burgemeester van Oostende.

