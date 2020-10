Cineworld, de op een na grootste bioscoopexploitant ter wereld, sluit deze week de deuren in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland. Dat heeft het bedrijf maandag bevestigd. De beslissing volgt op het uitstel van blockbusters zoals de nieuwe James Bondfilm.

De bioscoopketen sluit vanaf donderdag tijdelijk de deuren van 565 Amerikaanse en 127 Britse cinema's. Hierbij zijn zowat 45.000 werknemers betrokken, aldus het bedrijf maandag.

Wanneer de bioscopen weer de deuren openen, is niet bekend. De aankondiging volgt op de bekendmaking door Metro-Goldwyn-Mayer om de première van de nieuwe James Bond voor de tweede maal uit te stellen. 'No Time To Die' zou nu pas in 2021 op het grote scherm verschijnen.

Het aandeel verliest maandag meer dan 30 procent. Ook de Belgische bioscoopuitbater Kinepolis deelt in de klappen, met een verlies van meer dan 10 procent.

