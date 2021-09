Bio-Planet bouwde in België op kousenvoeten een netwerk van 31 biosupermarkten uit. Twintig jaar na de oprichting is het tijd voor een iets assertievere aanpak. De dochter van Colruyt Group wil nog eens twintig winkels openen en nieuwe producten doen doorbreken.

"Een opgejaagd konijn gaat harder lopen." De eerste gevatte reactie van businessunitmanager Jan Van Holsbeke doet vermoeden dat hij al vaak heeft moeten antwoorden op de vraag of Bio-Planet stilaan zichzelf overbodig heeft gemaakt. Toen de biosupermarkt van Colruyt Group twintig jaar geleden begon, waren bioproducten slechts sporadisch te vinden. Nu heeft zowat elke klassieke supermarkt een uitgebreid aanbod aan biologische en duurzame producten. Er komt ook steeds meer concurrentie van kleinschalige webshops en boeren die verkopen via het internet. "Het is zoeken naar het juiste evenwicht", zegt Van Holsbeke. "Een supermarkt is een heel laagdrempelige winkel, maar Bio-Planet moet ook blijven pionieren en verrassen met nieuwe producten, zoals duurzaam geteelde variëteiten in groenten of fruit. De combinatie van toegankelijkheid en pionieren is de reden van ons bestaan. Ik ben realistisch. Mensen zullen altijd ongezonde pizza's of chips eten. Maar het groeiende segment aan bioproducten in klassieke supermarkten betekent dat veel meer consumenten bewuster willen kopen. Bio-Planet kan hen 6000 producten aanbieden." "De uitbreiding van het assortiment in de klassieke supermarkten verlaagt de drempel", voegt marketingverantwoordelijke Ruth Evenepoel eraan toe. "We trekken nu veel meer gezinnen met jonge kinderen aan. We hebben bewust de klemtoon gelegd op basisboodschappen. Het flaneren tussen rekken en nieuwe producten ontdekken hoort er wel bij. We willen altijd een stap voor zijn op de rest." Die pioniersrol wil Bio-Planet de komende jaren niet verwaarlozen. Om het twintigjarige bestaan van de keten te vieren, komt er in oktober een evenement over de toekomst van bio- en ecologische producten. Daar wordt een oproep gelanceerd voor start-ups die nieuwe producten willen lanceren (zie kader Hamburgers met vlees en zeewier). "We zijn altijd al de voelsprieten van Colruyt Group geweest. Bij ons mag meer worden geëxperimenteerd", zegt Van Holsbeke. "Zo hebben wij onlangs een Belgische productieketen voor biobaktarwe gelanceerd. Dat is nieuw in België. We hebben daarvoor nauw samengewerkt met enkele landbouwers. Een nieuwe bioleverancier kan meestal niet de grote volumes of bevoorradingszekerheid aan die onze grotere zusterketens verlangen. Uiteindelijk moet het ook bij ons renderen, maar wij gooien nieuwe producten niet na twee maanden weer uit de rekken." Bio-Planet krijgt veel krediet in de groep. Het zit bij Colruyt Group in een afdeling met de buurtsupermarkt OKay. Die is drie jaar eerder opgericht, in 1998, en heeft 150 winkels. OKay zorgt voor het gros van de 1,3 miljard euro omzet van de divisie. Bio-Planet heeft 31 winkels en een eigen webshop. De vennootschap sloot vorig boekjaar in maart 2020 af met een verlies van 5 miljoen euro op een omzet van 156 miljoen euro. Die omzet is weliswaar sterk gestegen, maar het is opvallend dat de keten na twintig jaar nog altijd in de rode cijfers zit. "Bio-Planet is operationeel rendabel en de marges op winkelniveau zijn al heel gezond", zegt Van Holsbeke. "We verdienen ons brood en zijn ook goed door de coronacrisis gekomen. Het voorbije anderhalf jaar zijn mensen nog bewuster gaan kopen en wij hebben dat gevoeld. Voordien kocht een klant gemiddeld voor 40 à 50 euro. Vandaag is dat al 70 euro. Onze winkels hebben ook een uitgebreide bedieningstoog voor vlees en zuivel. Het aandeel van het verse assortiment is fors toegenomen. Dat is een gezonde basis om duurzaam en rendabel te groeien." "We hebben zeker niet de ambitie om tot een winkelnetwerk zoals OKay uit te groeien, laat staan zoals Colruyt", gaat Van Holsbeke verder. "Met zo'n vijftig winkels zal Bio-Planet de markt hebben afgedekt in België. In Vlaanderen hebben we al een voldoende grote dekking. We zullen ook winkels in het Groot-Hertogdom Luxemburg openen, maar we kijken vooral naar Wallonië. Daar is nog veel potentieel, aangezien we er pas in 2014 onze eerste winkel openden. De interesse voor bio of lokale producten is daar groter, wellicht door de sterkere link met de landbouw. De vergunningen zijn vaak een obstakel, maar we gaan niet haastig te werk. We willen duurzaam groeien en werkzekerheid creëren. We hebben al meer dan 500 medewerkers." De nieuwe groei moet ook van e-commerce komen. De afhaalformule Collect&Go geldt sinds 2017 ook voor bestellingen van Bio-Planet. Klanten kunnen ondertussen al in 140 afhaalpunten terecht, ook bij OKay en Colruyt. "We zien de webshop als een van onze belangrijkste winkels. We hebben er veel tijd en moeite in gestoken om de webshop van uitgebreide productinformatie te voorzien. Daar hechten onze klanten heel veel belang aan", zegt Evenepoel. Maar hoe groot kan Bio-Planet worden zonder tegen zijn duurzame DNA te zondigen? Biologisch en ecologisch produceren lijkt moeilijk te rijmen met een supermarktketen. Door de stijgende vaste kosten en loonkosten moeten de meeste retailers almaar meer verkopen. "We moeten blijven opletten dat we het juiste evenwicht vinden in de schaalvergroting", zegt Van Holsbeke. "Onlangs was er een schandaal met bio-aardbeien in Spanje. Daar ging het om slechte arbeidsomstandigheden, maar ook elders zal de verleiding wel eens groot zijn om er de kantjes af te lopen.""Daarom proberen wij in de regel zo lokaal mogelijk in te kopen. Dat is duurzamer en maakt een nauwere samenwerking mogelijk. Maar het is een uitdaging om de landbouwoppervlakte voor bio te vergroten of zelfs op peil te houden in België, omdat er steeds minder landbouwers zijn. We hopen de komende jaren veel klassieke telers te overtuigen."