Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Oost-Vlaamse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar Bio-Dynamics, Best Parts en MTM, elk in hun categorie. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen.

Voor het 21ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week zijn we aangekomen in Oost-Vlaanderen. Via de links onderaan het blauwe kader kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: toegevoegde waarde, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2016-2020. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor deze eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Oost-Vlaanderen: Bio-Dynamics, Best Parts en MTM

Dat is het geval voor Bio-Dynamics uit Deinze, dat in de categorie grote bedrijven op nummer twee staat. Het bedrijf maakt ronde, betonnen tanks voor waterzuiveringsinstallaties. Het was Luc Van Hyfte die de basis voor Bio-Dynamics legde. In 2009 kwam zijn schoonzoon Thomas Van Damme aan boord. De burgerlijk ingenieur verruimde de blik van het bedrijf, en niet alleen geografisch. Bio-Dynamics startte ook met de bouw van biogasinstallaties. De groeicijfers ogen alvast indrukwekkend. Bij de wissel van de wacht in 2009 telde Bio-Dynamics drie bouwploegen die samen een omzet van zowat 4 miljoen euro realiseerden. In 2020 waren er al dertig bouwploegen aan de slag, goed voor 50 miljoen euro omzet.

In het segment van de waterzuiveringsinstallaties mikt Bio-Dynamics niet zozeer op (semi-)overheidsbedrijven, maar vooral op de private markt. "Bij openbare aanbestedingen gaat het vaak enkel om de prijs. Wij verkiezen om al van bij de start van het project betrokken te zijn, zodat we kunnen meedenken met de klant", zegt Van Damme. Het gaat vooral om voedingsbedrijven, brouwerijen, papierfabrieken, spelers uit de chemische industrie. Maar ook bijvoorbeeld Plopsaland heeft een waterzuiveringsinstallatie met stempel uit Deinze. De belangrijkste motor achter de recente groei van Bio-Dynamics is echter de bouw van biogasinstallaties. Bij de vergisting van organisch materiaal zoals mest of afval komt er biogas vrij als energiebron. Met projecten voor onder andere Coca-Cola en Danone heeft Bio-Dynamics al enkele mooie referenties op zijn visitekaartje.

In de categorie middelgrote bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar Best Parts, nummer 2 in zijn rangschikking. Het bedrijf uit Zele verdeelt wisselstukken en carrosserieonderdelen voor auto's. In 2014 kondigde het Franse PSA- onder andere bekend van Peugeot en Citroën - aan dat het zou stoppen met de rechtstreekse bevoorrading met wisselstukken aan de concessiehouders. Het was de aanleiding voor de oprichting van Best Parts. Rond de doopvont stonden vijf Vlaamse concessiehouders die de krachten wilden bundelen voor deze specifieke activiteit: CIAC, Olliver Group, Traxxion Group, Group Tack (sinds 2018 overgenomen door Automotive Group Duran) en Imacar.

"Van meet af aan was het de bedoeling om niet alleen de vijf oprichters te bevoorraden, maar ook andere concessiehouders en onafhankelijke garages," zegt Jean-Paul De Middelaer, CEO van Best Parts. "Aanvankelijk ging het enkel om wisselstukken voor Peugeot en Citroën, later kwamen daar nog andere merken zoals Opel bij." In 2021 fuseerde Best Parts met sectorgenoot First Parts uit Zwevegem. Geen verrassing, want Best Parts en First Parts hadden enkele gemeenschappelijke aandeelhouders. De fusiegroep kreeg de naam Belgian Car Parts. "Dankzij First Parts kregen we er heel wat merken bij, zoals BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jaguar, Land Rover en Hyundai," aldus nog De Middelaer.

In de categorie kleine bedrijven is de nummer 1 meteen ook de Ambassadeur, MTM. Het Gentse bedrijf heeft 8 horecazaken, waaronder The Serve, gevestigd in een nieuw multisportcomplex langs de Gentse Watersportbaan. MTM moest in coronajaar 2020 een halvering van de omzet slikken. De jaren voordien had het bedrijf wel indrukwekkende groeicijfers neergezet dankzij een combinatie van organische groei en de opening van minstens één nieuwe horecazaak per jaar. "De coronapandemie brak onze groei abrupt af", zucht Jean-Michel Teerlinck, 1 van de 3 oprichters van MTM. "Na 2 jaar van crisismanagement kunnen we weer vooruit kijken. De opening van The Serve was alvast een verademing. We prijzen ons gelukkig dat de mensen meteen de weg naar de horeca hebben teruggevonden. In 2021 zijn we slechts zeven maanden open geweest, maar we hebben toch het beste jaar ooit gerealiseerd."

