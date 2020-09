Een half jaar na de start van de lockdown werkt nog steeds bijna de helft (45 pct) van de actieve Belgen minstens één dag per week thuis. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar, zo blijkt maandag uit onderzoek van de FOD Mobiliteit en verkeersinstituut Vias.

Volgens de peiling bij zo'n 1.500 mensen deed 33 procent van de respondenten voor het begin van de coronacrisis minstens één dag per week aan telewerk, tegenover 22 procent vorig jaar. Nu zijn ze met dubbel zoveel. Het totale aantal gepresteerde werkdagen vanop het thuisfront ging ook in stijgende lijn, want een derde van de respondenten (29 pct) telewerkt drie of vier dagen per week. Een op vijf werkt zelfs de hele week thuis. En velen hebben de smaak te pakken. 62 procent van de respondenten wil ook na de coronacrisis vaak blijven telewerken. Het meest geciteerde argument pro telewerk (44 pct) is dat er niet meer zo vaak gependeld moet worden. Anderzijds mist 44 procent wel de sociale contacten op de werkvloer. Volgens een onderzoek van SD Worx bij bijna 500 werkgevers zijn ook de werkgevers ervoor gewonnen om het telewerken te consolideren. 'Bijna 90 procent van de Belgische werkgevers willen telewerken in de toekomst blijven aanbieden', concludeert de HR-expert.