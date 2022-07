Van alle wagens die in de eerste zes maanden van het jaar nieuw zijn ingeschreven, was 31,6 procent elektrisch aangedreven. Dat blijkt uit de cijfers van autofederatie Febiac.

Het gaat om auto's die ofwel volledig elektrisch rijden (8,8 procent van de inschrijvingen), plug-in hybrides (15,4 procent) en zelfoplaadbare hybrides (7,4 procent). Eind vorig jaar bedroeg het aandeel van elektrisch aangedreven wagens 23,5 procent.

Het aandeel van benzinewagens in de nieuwe inschrijvingen is gezakt naar 49,6 procent, dat van diesels naar 18 procent.

Elektrisch aangedreven wagens zijn vooral populair als bedrijfswagen, zo blijkt nog uit de cijfers. Van de nieuwe wagens die in de eerste jaarhelft door bedrijven en zelfstandigen werden ingeschreven, was 40 procent geëlektrificeerd. Vooral plug-in hybrides zijn populair bij bedrijven, met een marktaandeel van 22,6 procent.

Bij de particulieren is het aantal elektrisch aangedreven wagens goed voor 18 procent van de markt. Zeventig procent van de particulieren kiest nog steeds voor een benzinewagen als ze een nieuwe auto kopen, amper een op tien gaat voor een diesel.

Het gaat om auto's die ofwel volledig elektrisch rijden (8,8 procent van de inschrijvingen), plug-in hybrides (15,4 procent) en zelfoplaadbare hybrides (7,4 procent). Eind vorig jaar bedroeg het aandeel van elektrisch aangedreven wagens 23,5 procent. Het aandeel van benzinewagens in de nieuwe inschrijvingen is gezakt naar 49,6 procent, dat van diesels naar 18 procent. Elektrisch aangedreven wagens zijn vooral populair als bedrijfswagen, zo blijkt nog uit de cijfers. Van de nieuwe wagens die in de eerste jaarhelft door bedrijven en zelfstandigen werden ingeschreven, was 40 procent geëlektrificeerd. Vooral plug-in hybrides zijn populair bij bedrijven, met een marktaandeel van 22,6 procent. Bij de particulieren is het aantal elektrisch aangedreven wagens goed voor 18 procent van de markt. Zeventig procent van de particulieren kiest nog steeds voor een benzinewagen als ze een nieuwe auto kopen, amper een op tien gaat voor een diesel.