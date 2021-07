Recticel heeft in de eerste jaarhelft een omzet gerealiseerd van 596,2 miljoen euro. Dat is bijna 60 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo maakte de schuim- en isolatieproducent uit Wetteren dinsdag voor beurs bekend. De vooruitzichten voor het volledige boekjaar houden stand.

Recticel ziet 'een sterke vraag' in de meeste markten, met name in de isolatiemarkt. Daarnaast steeg de omzet ook door prijsverhogingen, om de duurdere grondstoffen te compenseren, en door de overname van zijn concurrent FoamPartner.

De integratie van FoamPartner loopt zoals gepland, klinkt het dinsdag. De voorspelde synergieën zouden zelfs hoger liggen dan verwacht: 18 miljoen euro tegen 2023, in plaats van de eerder geraamde 14 miljoen.

Recticel waarschuwt wel nog voor de krappe aanvoer van grondstoffen, met name bij MDI dat wordt gebruikt voor de productie van harde en flexibele polyurethaanschuimen. 'Een normalisering van de situatie is moeilijk te voorspellen, waardoor we de prijzen blijven aanpassen om de kostenstijgingen te compenseren', klinkt het.

Eerder raakte al bekend dat Recticel zijn afdeling Slaapcomfort, met onder meer matrassen en lattenbodems, in de etalage heeft geplaatst. Het bedrijf verwacht tegen eind deze maand niet-bindende biedingen, luidt het dinsdag in het persbericht.

