Er worden aan de maatwerkbedrijven in Vlaanderen bijna 60 extra arbeidsplaatsen toegewezen. Dat is het resultaat van het akkoord in de zorg- en welzijnssector, waarin de sociale partners samen met de regering afspraken om extra te investeren in de maatwerksector.

De extra plaatsen zijn goed voor een tewerkstelling van 57,5 bijkomende doelgroepwerknemers, maakt minister van Sociale economie Hilde Crevits (CD&V) vrijdag bekend. Het gaat concreet om 50 voltijdse jobs die door bijna 60 mensen ingevuld zullen worden. In West-Vlaanderen komen er 17 nieuwe plaatsen bij, in Antwerpen worden 9 nieuwe plaatsen gecreëerd, in Vlaams-Brabant 6, in Oost-Vlaanderen 8 en in Limburg 10.

'Maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen, zijn enorm belangrijk voor de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben dan ook zeer tevreden om bijna 60 extra mensen in de maatwerkbedrijven een job te kunnen bieden', zegt Crevits. 'Zo creëren we meer arbeidskansen voor personen met een arbeidsbeperking en laten we de ondernemingen toe te blijven groeien en hun belangrijke rol voor onze economie te blijven spelen.'

De extra plaatsen zullen worden toegekend aan werkplaatsen waar de nood aan groei het hoogst is. In totaal werden dit jaar 300 extra jobs voor maatwerkers in de sociale economie gecreëerd. Ook wordt er geïnvesteerd in het versterken en digitaliseren van de maatwerkbedrijven.

Daarenboven zullen ondernemingen in de sociale economie bij de start van het nieuwe werkjaar kunnen intekenen op een oproep voor extra opleidingssteun en een oproep voor strategische transformatie- en innovatiesteun. Er wordt daarvoor in 12 miljoen euro voorzien, zegt Crevits nog.

