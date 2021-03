Bijna 500.000 tijdelijk werklozen in januari

In januari waren in ons land 499.813 mensen tijdelijk werkloos. Dat is een stijging met 330,4 procent tegenover een jaar eerder. Dat meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De sterke stijging is het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, waarvan in januari 2020 nog geen sprake was.

