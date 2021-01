De Zweedse bezorgdienst Budbee, die nauw samenwerkt met H&M en Zalando, wil dit jaar nog naar België komen. Dat schrijft het retailmagazine Gondola.

Het bedrijf heeft 52 miljoen euro opgehaald bij een investeringsronde en zal dat geld onder meer gebruiken om in België actief te worden. 'We hopen dit jaar nog naar de Belgische markt te komen', zegt marketingdirecteur Simon Strindberg aan Gondola.

Onder meer H&M Co:Lab, de investeringstak van H&M, en Zalando-aandeelhouder Kinnevik namen deel aan de investeringsronde.

Budbee werd in 2015 opgericht. Het verzorgt op een naar eigen zeggen ecologische manier de 'last mile' voor webshops via een app. Het bedrijf wil het verschil maken door flexibele bezorging in de avonduren. De koeriers zijn actief tussen 17.00 en 22.00 uur.

