Sinds enkele weken kennen we een geleidelijke heropstart van de economie. Eerst de industrie. Een week later de winkels. Nu de contactberoepen. Een eerstvolgende aankondiging van eventuele nieuwe versoepelingen is ten vroegste voor 8 juni. Zijn de beurzen vergeten?, vraagt Geert Maes, general manager Fairs & Events bij Brussels Expo, zich af.

"Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve events zijn verboden tot 30 juni", sprak eerste minister Sophie Wilmès op de persconferentie na de laatste Veiligheidsraad. Eerder was het doek al gevallen over massa-evenementen als Tomorrowland, Rock Werchter of voetbalmatchen, en dat tot zeker 31 augustus.

Maar beurzen zijn helemaal geen massa-evenementen! Ze maken wel deel uit van de veel bredere eventsector, samen met concerten, corporate events, congressen, personeelsfeesten, teambuildings, festivals, seminars en privéfeesten zoals huwelijken of babyborrels enzovoort. Maar ze zijn toch anders.

Veiligheidsmaatregelen

De beurzensector legt zichzelf met het oog op een heropstart vanaf het najaar (het voorjaar en de zomer zijn sowieso verloren) strikte veiligheidsmaatregelen op. Temperatuurscan, ontsmetting met alcoholgel en handen wassen bij het binnenkomen, een aparte in- en uitgang, mondmaskers voor zowel de exposant als de bezoeker, verplicht eenrichtingsverkeer in de hal om bezoekers zo weinig mogelijk elkaar te laten kruisen, gangen van zeker vier meter breed (een ruime anderhalve meter dus naast, voor en achter). Bij Brussels Expo wordt zelfs geïnvesteerd in bacteriedodende UV-C technologie.

De catering gebeurt enkel met voorverpakte producten, die je enkel cashless kunt betalen. Tickets worden enkel online gekocht. Dus geen cash geldtransacties, maar ook traceerbaarheid van aanwezigen. Organisatoren zijn bereid met timeslots te werken van gemiddeld 4 uren (de gemiddelde duur van een beursbezoek). Permanente monitoring van hoeveel bezoekers binnen zijn. De regel van 1 persoon per 10 vierkante meter kan ook hier de norm zijn. De beurzensector kan dat technisch en logistiek allemaal aan én is hier toe bereid zolang van covid-19 sprake is.

Voorbereiding

Een beurs organiseer je echter niet van vandaag op morgen. Daar kruipt veel voorbereidend werk in: exposanten prospecteren, bezoekers- en mediacampagne lanceren, logistiek alles voorbereiden,... Als de zwaar getroffen horeca op zondag groen licht krijgt om open te gaan, hebben ze bij wijze van spreken op maandag klanten en inkomsten. Niet zo bij beurzen.

De beurzensector heeft minstens drie maanden voorbereidingstijd nodig. En aangezien we graag begin september onze business willen heropstarten, moeten we dus begin juni groen licht krijgen. Elke dag zonder duidelijk perspectief, is een dag dat het annulaties regent. Een beurs annuleren die in oktober plaatsvindt, is vandaag een annulatie in het ijle.

Boost voor de economie

Maar weet ook dat beurzen katalysatoren zijn van de economie, voor de industrie maar vooral voor kmo's. Ze genereren omzet, zowel bij bestaande klanten als bij nieuwe prospecten. Ze geven de economie een boost. Dat is van oudsher zo, dat zal nu niet anders zijn.

Al beseffen we dat er bij de heropstart minder bezoekers zullen zijn. De onzekerheid rond eventuele besmetting knaagt, bij iedereen. Sommigen zullen er meteen opnieuw staan. Anderen zullen enkel komen als alle veiligheidsmaatregelen genomen zijn, nog enkelen pas als er een vaccin is.

In Duitsland - het beurzenland bij uitstek - kennen ze maar al te goed de kracht van beurzen. Wellicht daarom mogen ze daar vanaf 30 mei in bepaalde Länder weer plaatsvinden. Hetzelfde geldt in Nederland en in Engeland.

De tijd dringt

En dan gaan stemmen op dat het 'nieuwe normaal' - het door Peter Hinssen gelanceerd begrip, dat nu door allerhande experts gemakshalve de post-covidperiode dekt - er een zal zijn van virtuele beurzen. Ik geloof ook wel in hybride events (een combinatie van fysieke en virtuele aanwezigheid) in de toekomst. Maar ik geloof nooit dat een compleet virtuele beurs een alternatief kan zijn voor het DNA van beurzen: het beroeren van onze zintuigen en het direct contact. Dat is als cichorei in oorlogstijd: lekker voor even, maar ersatz bij gebrek aan echte koffie.

Je leest het dus goed. Beurzen geven onze economie een broodnodige boost, zelfs al zullen er misschien in eerste instantie minder bezoekers komen, en zijn bereid tot het nemen van veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe ontbreekt het fiat van de overheid om de sector in het najaar opnieuw te kunnen opstarten. Terwijl de tijd dringt, als we ons najaar willen redden.

Ook onze sector heeft perspectief nodig. Ook wij hebben behoefte aan hoop. Volgens mij zijn ze de beurzensector gewoon vergeten op de laatste Veiligheidsraad. Hadden ze dat papiertje niet meegenomen naar de persconferentie. En wachten ze nu tot die van 8 juni om ons dat verlossende uitzicht te geven ...

