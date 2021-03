Dat het Vlaamse waterbedrijf Ekopak mogelijk kiest voor een beursavontuur, zoals De Tijd bericht, trekt opnieuw de aandacht op het investeringsimperium van Marc Coucke. Een exclusief overzicht.

Marc Coucke heeft sinds 2019 via zijn familiale holding Alychlo een belang van 49 procent in Ekopak, een Tielts bedrijf dat is gespecialiseerd in het besparen en recycleren van water bij bedrijven. De rest is in de handen van CEO Pieter Loose, een ingenieur die Ekopak in 2013 overnam van zijn schoonvader. Naar verluidt werkt Ekopak nu aan een beursgang op Euronext Brussel. Mogelijk komt de notering er al voor de zomer, zo klinkt het.

...

Marc Coucke heeft sinds 2019 via zijn familiale holding Alychlo een belang van 49 procent in Ekopak, een Tielts bedrijf dat is gespecialiseerd in het besparen en recycleren van water bij bedrijven. De rest is in de handen van CEO Pieter Loose, een ingenieur die Ekopak in 2013 overnam van zijn schoonvader. Naar verluidt werkt Ekopak nu aan een beursgang op Euronext Brussel. Mogelijk komt de notering er al voor de zomer, zo klinkt het.Ekopak is een buitenbeentje in de investeringsportefeuille van Alychlo. In een interview met Trends vorig jaar ('Ik heb geleerd te leven met kritiek') omschreef Coucke de rode draad in de investeringen als farma, vastgoed in de ruimste zin, en leisure (vrije tijd). "Dat zijn de drie poten waarin we ons heel goed voelen. En dan leerden we Pieter Loose kennen en was daar plots Ekopak."Ekopak is een van de vele pionnen in het investeringsimperium van Coucke en Alychlo. 1. Bouwgroep Versluys (50%) 2. Droia (deelname in drie fondsen: 1 en 2 voor oncologie, 3 voor andere genetische ziekten)3. AnimalCare (23%)4. Fagron (10,1%)5. miDiagnostics6. Mithra Pharmaceuticals (15,13%)7. Pairi Daiza (31%)8. Ceres Pharma (80%)9. Sophia Genetics (grootste aandeelhouder)10. Durbuy **11. Ekopak (49%)12. RSC Anderlecht (64%)13. Triginta14. SnowWorld (>90%)15. Mitiska Reim16. Lotus Bakeries17. Xior18. Crescent (ex-Option)19. Waterland (fonds 6 en 7 en sinds kort ook 8)20. Volta Ventures 1 en 221. Smartphoto (>15%)22. Smartfin Capital 223. CIM Capital Restruct (Alychlo nam een 'belangrijke' participatie in dit nieuwe fonds dat bedrijven in moeilijkheden ondersteunt. Het wordt geleid door Erik Verkest en andere managers waar Alychlo al lang mee samenwerkt)* Een twintigtal aandelenposities, met VGP als belangrijkste maar onder meer ook Immobel, Hyloris, Shop Apotheke, ESG Core Investments en Fountain, zijn als investering te klein om op lijst te staan. Ook Kamacoucka is klein en niet meer zo actief na de verhuis van Kamagurka. Ook de investering in Plant-T, het kruidenbedrijf waarin Alychlo recent stapte, is te klein voor de lijst. Alychlo investeert ook in ESG Core Investments. Ook deze special purpose acquisition company (SPAC) past binnen het lijstje van beursgenoteerde investeringen waar Alychlo geen zitje aan de tafel heeft en dus niet actief bij betrokken is. Maar Alychlo beschouwt ESG wel als een zeer belangrijk domein en kent het investeringsfonds Infestos, de sponsor van deze SPAC, goed.** Inclusief Le Sanglier des Ardennes, Adventure Valley, Five Nations Golf Club, natuurdomein Hottemme, La Bru'sserie, La Petite Merveille, Bonbon Chique. Alychlo blijft er ook zeer sterk verder investeren, met onder andere een nieuw indooravonturenpark.