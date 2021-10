De beursgang van Volvo Cars waardeert de Zweedse autoconstructeur op zowat 18 miljard euro. Dat blijkt uit de prijsvork die het bedrijf maandag heeft bekendgemaakt.

Volvo wil zijn aandelen aanbieden tussen de 53 en 68 Zweedse kroon per stuk. Dat waardeert het bedrijf tussen de 163 miljard en 200 miljard kroon, of omgerekend tussen de 16,2 miljard en 19,9 miljard euro. De definitieve prijs waarmee Volvo naar de beurs trekt, maakt de constructeur naar verwachting op 27 oktober bekend.

Zoals Volvo eerder al aankondigde moet de beursgang de automaker zowat 25 miljard Zweedse kroon (2,5 miljard euro) opleveren. Dat geld wil het bedrijf onder andere investeren in zijn omschakeling naar uitsluitend elektrische auto's tegen 2030.

Volvo Cars is een dochter van Geely. Het Chinese autoconcern kocht Volvo Cars in 2010 van de Amerikaanse autobouwer Ford voor ongeveer 1,4 miljard euro. Geely blijft na de beursgang meerderheidsaandeelhouder.

