Voor investeerders klinkt een businessmodel op basis van fossiele brandstoffen steeds lelijker. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

De beursgang van Saudi Aramco wordt de laatste hoogmis van het olietijdperk. Als de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman nog een marktwaarde van ongeveer 1500 miljard dollar wil vangen voor de kroonjuwelen van het koninkrijk, dan is het nu of nooit. De klimaatopwarming en de luchtvervuiling in de grootsteden werpen een steeds grotere schaduw over de toekomstperspectieven van de producenten van fossiele brandstoffen. De Saudi's geven dat ook impliciet toe. Ze willen het opgehaalde geld gebruiken om de Saudische economie te diversifiëren en voor te bereiden op een postolietijdperk.

...