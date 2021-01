De beursgang van het bekende schoenenmerk Dr. Martens in Londen heeft de eigenaren een bedrag opgeleverd van 1,3 miljard pond, omgerekend bijna 1,5 miljard euro. Het aandeel ging vrijdag 18 procent omhoog op de eerste handelsdag.

Dr. Martens werd naar de Londense beurs gebracht door investeringsmaatschappij Permira Holdings en andere aandeelhouders. Daarbij werd 35 procent van de bestaande stukken in de markt gezet. Er werden dus geen nieuwe aandelen uitgegeven. De waarde van Dr. Martens lag bij de beursgang op 3,7 miljard pond.

Permira kreeg Dr. Martens in 2014 voor 300 miljoen pond in handen en sindsdien heeft de investeringsmaatschappij het Britse merk wereldwijd uitgebreid, met nieuwe winkels en grotere onlineverkopen.

De eerste laarzen en schoenen van Dr. Martens werden al in de jaren veertig van de vorige eeuw ontworpen door de Duitse legerarts Klaus Märtens. Het merk werd daarna omarmd door arbeiders en later door allerlei subculturen, van punks tot skinheads. Momenteel bereiken ze een breder publiek en worden ze ook gedragen door topmodellen.

Dr. Martens maakt behalve schoenen ook kleding, riemen, tassen en verzorgingsproducten voor schoeisel.

