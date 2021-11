Azelis heeft in het derde kwartaal de omzet met 31,5 procent opgetrokken tot 728,2 miljoen euro. Dat meldde de chemiedistributeur dinsdag voorbeurs. Het bedrijf noteert sinds medio september op de Brusselse beurs.

Over de eerste negen maanden kwam de omzet vergeleken met een jaar eerder 20,7 procent hoger uit op 2,04 miljard euro. Er is daarbij sprake van een autonome groei van 13,6 procent, de rest komt op het conto van overnames. In de eerste drie kwartalen realiseerde de distributeur van chemische producten al tien overnames.

De aangepaste ebita-winst (winst voor intresten, belastingen en waardverminderingen) steeg met 34 procent tot 200,5 miljoen euro in de eerste negen maanden van het jaar.

De cijfers weerspiegelen een 'aanhoudend positief momentum', klinkt het. De gevolgen van prijsverhogingen en voortdurende druk op de bevoorradingsketen zullen de rest van het jaar aanhouden, maar het bedrijf vertrouwt erop dat de jaarcijfers overeen zullen komen of iets beter zullen zijn dan de huidige consensusverwachtingen.

Azelis sloot maandag de beursdag af op 27,9 euro per aandeel. Het bedrijf was tegen 26 euro naar de beurs getrokken.

