De staatsbank Belfius sluit een beursgang en een buitenlandse expansie op langere termijn niet uit. Dat zei afscheidnemend voorzitter Jos Clijsters op een persconferentie.

Belfius-voorzitter Jos Clijsters nam bij zijn afscheid de gelegenheid te baat om vooruit te kijken: "Ik denk dat het plan voor een beursintroductie op een gegeven moment opnieuw op tafel zal komen. Een bank die wil groeien, heeft kapitaal nodig. Dat kan ze halen uit de reservering van winst, maar dat heeft zijn limieten. Onze aandeelhouder, de overheid, kan zelf vers kapitaal aandragen. Of ze stemt ermee in dat een deel van de aandelen van Belfius naar de beurs gebracht worden. Ik ben ervan overtuigd dat die laatste mogelijkheid ooit weer onderzocht zal worden, zij het niet meteen."

...

Belfius-voorzitter Jos Clijsters nam bij zijn afscheid de gelegenheid te baat om vooruit te kijken: "Ik denk dat het plan voor een beursintroductie op een gegeven moment opnieuw op tafel zal komen. Een bank die wil groeien, heeft kapitaal nodig. Dat kan ze halen uit de reservering van winst, maar dat heeft zijn limieten. Onze aandeelhouder, de overheid, kan zelf vers kapitaal aandragen. Of ze stemt ermee in dat een deel van de aandelen van Belfius naar de beurs gebracht worden. Ik ben ervan overtuigd dat die laatste mogelijkheid ooit weer onderzocht zal worden, zij het niet meteen."De staatsbank Belfius stond in 2018 al eens dicht bij een beursgang. Die ging toen niet door omdat de marktomstandigheden niet goed waren en er politieke heibel was over de vraag of een deel van de opbrengst moest worden aangewend om de gedupeerde Arco-coöperanten te vergoeden.Clijsters gaf ook toe dat Belfius in de toekomst misschien de stap zal moeten zetten naar het buitenland. De bank heeft de voorbije jaren een indrukwekkend groeiparcours neergezet in eigen land, maar doordat ze enkel in België actief is, dreigt ze tegen de limieten van die groei aan te botsen. "We mogen op ons groeipad niets uitsluiten", zei Clijsters. "Zowel in binnen- of buitenland kunnen er zich kansen voordoen. Al denk ik dat we misschien eerder met onze digitale bank naar het buitenland moeten kijken."Daarmee refereert Clijsters aan Banx, de nieuwe digitale bank die Belfius maakt voor zijn partner Proximus. Dat project wordt in principe begin september gelanceerd. CEO Marc Raisière zei eerder al dat hij internationale ambities koestert met het digitale bankaanbod van Belfius.Belfius realiseerde in 2020 een nettowinst van 532 miljoen euro. Dat is een daling met 20 procent in vergelijking met de 667 miljoen euro een jaar eerder. De winstdaling is bijna volledig toe te schrijven aan de 453 miljoen euro provisies voor eventuele kredietverliezen die Belfius opzijzet. Exclusief die provisies en belastingen steeg het operationeel resultaat van 1,04 naar 1,15 miljard euro. Dat is een toename met 11 procent.De Belgische staat mag rekenen op een beperkt dividend van 77 miljoen euro (of 15 procent van de winst). Daarmee houdt de bank zich aan de dividendbeperking die de Europese Centrale Bank (ECB) voorschrijft. Indien de toezichthouder die beperking in september laat varen, zal Belfius nog eens 130 miljoen uitkeren, wat het totale dividend op 207 miljoen euro zou brengen. Dat komt overeen met een pay-outratio van 40 procent, een verhouding die Belfius ook de komende jaren als norm wil hanteren.Opmerkelijk is dat Belfius, in tegenstelling tot veel andere Belgische banken, vorig jaar 5 procent meer inkomsten boekte. De netto rente-inkomsten stegen zelfs met 7 procent tot 1,59 miljard euro. Dat komt vooral omdat de kredietmotor op volle toeren bleef draaien. Zo kende Belfius 10,2 miljard euro nieuwe langetermijnkredieten aan bedrijven, kmo's en zelfstandigen toe (+9%). De volledige kredietportefeuille van Belfius groeide vorig jaar met 3,7 procent en komt op een recordhoogte van 97,3 miljard euro.Daarnaast namen ook de commissie-inkomsten met 10 procent toe tot 622 miljoen euro. "We evolueren van een bank voor spaarders tot een bank voor beleggers", zei CFO Johan Van Kelecom. Belfius wist vorig jaar voor 12 miljard euro beleggingsproducten aan de man te brengen (+41%). De portefeuille buitenbalansproducten (vooral beleggingsfondsen) groeide met 5 procent tot 42,5 miljard euro.Ten slotte deed ook de verzekeringsactiviteit van Belfius het prima. Belfius Insurance was goed voor 212 miljoen euro of 40 procent van de 532 miljoen euro groepswinst. Met een combined ratio (verhouding schade-uitkeringen/premie-inkomsten) van 93 procent profiteerde de tak schadeverzekeringen vooral van de lagere schadelast ten gevolge van de lockdowns en het thuiswerk.