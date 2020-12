De Baskische, sinds midden 2019 bestuurster bij de luierfabrikant, haalde het van drie andere kandi­daten. Een van hen was de oud­gediende Thierry Navarre, die deze zomer na het opzijschuiven van CEO Charles Bouaziz tijdelijk de teugels overnam. Navarre zal in het voorjaar het bedrijf verlaten. Dat schrijven De Tijd en De Standaard dinsdag.

Berrozpes benoeming is het voorlopige eindpunt van de vele wissels aan de top bij Ontex. In het voorjaar moest voorzitter Luc Missorten plaats ruimen voor Hans Van Bylen (ex-­Henkel). Vervolgens werd ook de raad van bestuur herschikt.

Dat gebeurde onder zware druk van enkele grote aandeelhouders van Ontex, die bijzonder ontevreden zijn over de strategie en de kwakkelende beurskoers van het bedrijf. Ontex' grootste aandeelhouder is de Frère-­holding GBL (19,98 pct).

