De raad van bestuur van Boeing schikt voor 225 miljoen dollar (ruim 194 miljoen euro) in een rechtszaak die aandeelhouders hadden aangespannen omdat het bestuur onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op de veiligheid van de 737 MAX.

Ook stelt de vliegtuigbouwer een interne ombudsman aan en een bestuurder met kennis van luchtvaartveiligheid, zo schrijft de Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Boeing probeerde de rechtszaak tegen te houden, maar in september oordeelde een rechter in Delaware dat deze moest doorgaan. Met de schikking, die volgens de krant vrijdag wordt ingediend, is de zaak nu alsnog van de baan. Naar verwachting geven de bestuurders niet toe dat ze verkeerd hebben gehandeld. De verzekeringsmaatschappijen van de bestuurders zullen het geld aan Boeing betalen.

De 737 MAX werd vanaf maart 2019 lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in korte tijd met het type. Bij de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen 346 mensen om het leven. De oorzaak bleek een vlieghulpsysteem te zijn dat de neus van vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte. Boeing heeft aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen.

Inmiddels besloten onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie de 737 MAX weer te laten vliegen.

Ook stelt de vliegtuigbouwer een interne ombudsman aan en een bestuurder met kennis van luchtvaartveiligheid, zo schrijft de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Boeing probeerde de rechtszaak tegen te houden, maar in september oordeelde een rechter in Delaware dat deze moest doorgaan. Met de schikking, die volgens de krant vrijdag wordt ingediend, is de zaak nu alsnog van de baan. Naar verwachting geven de bestuurders niet toe dat ze verkeerd hebben gehandeld. De verzekeringsmaatschappijen van de bestuurders zullen het geld aan Boeing betalen. De 737 MAX werd vanaf maart 2019 lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in korte tijd met het type. Bij de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen 346 mensen om het leven. De oorzaak bleek een vlieghulpsysteem te zijn dat de neus van vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte. Boeing heeft aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen. Inmiddels besloten onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie de 737 MAX weer te laten vliegen.