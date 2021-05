De aandelenkoers van Tesla is voor Musk belangrijker dan de koers van de cryptomunten. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De cryptofans zijn naïef geweest. Veel beleggers in bitcoin en andere cryptomunten voelen zich verraden door de techmiljardair Elon Musk, omdat Tesla dan toch geen betalingen in bitcoin zal aanvaarden. Musk heeft de cryptofans even voor zijn kar gespannen. Het was gewoon een van de vele stunts die hij uithaalt om Tesla in the picture te zetten.

De prijs van de bitcoin duikelde van meer dan 50.000 naar 45.000 dollar, nadat Elon Musk in een tweet had aangekondigd dat Tesla alweer stopt met het aanvaarden van betalingen in de cryptomunt. Musk wees op de zware milieu-impact. Bitcoin draait op blockhaintechnologie, een ingenieus onlineregister van transacties dat sterk beveiligd is via enorm complexe rekensommen. Die encryptie vreet elektriciteit, en zou al meer energie verbruiken dan Argentinië of Noorwegen. Zo houdt ze zwaar vervuilende kolencentrales draaiende.

Maar dat was enkele maanden geleden ook al het geval, toen Musk triomfantelijk aankondigde bitcoins te aanvaarden bij Tesla. Musk heeft de bitcoinhype gebruikt, om de aandacht naar hem toe te zuigen en de aandelenkoers van Tesla hoog te houden. Hij voert voortdurend zulke stunts uit. De bitcoinstunt was een voltreffer, omdat er een overlap is tussen de crypto- en de Tesla-fans die het aandeel enorme hoogtes in hebben gestuwd. Bovendien heeft Tesla ruim 100 miljoen dollar verdiend door bitcoins te verkopen, nadat Musk de munt omhoog had gepraat. Maar de keerzijde van de bitcoinstunt dreigt zich tegen Tesla te keren.

Beste cryptobeleggers, Elon Musk was nooit uw vriend.

Tesla is ook een populair aandeel in de beursindexen die duurzame bedrijven groeperen. Het risico dat Tesla daar zijn plaats zou verliezen door het stimuleren van een zwaar vervuilende cryptomunten is te groot. De aandelenkoers van Tesla is voor Musk belangrijker dan de koers van de cryptomunten. Als cryptobeleggers het omgekeerde dachten, dan waren ze dus ongelofelijk naïef.

Ondertussen noteert het aandeel ruim 100 miljard dollar onder zijn piek van eind december. Toen was het ongeveer evenveel waard als de grootste negen autofabrikanten samen, terwijl Tesla slechts een flinterdun marktaandeel heeft. Maar de waanzinnig hoge aandelenkoers is Musks grootste joker. Als de sterktste in zijn sector kan hij, ondanks de zwakke positie van Tesla, geld ophalen.

Tesla verliest nog altijd aan de verkoop van zijn wagens en maakt enkel winst met verkopen van certificaten aan concurrenten die hun quota voor elektrische wagens niet halen. Maar die inkomstenbron droogt op, nu de sector massaal elektrische modellen lanceert. Er komen zeker nog stunts of aankondigingen die het aandeel van Tesla in de alternatieve werkelijkheid moeten houden waar het voor altijd de machtigste fabrikant van elektrische wagens is. Cryptofans weten ondertussen dat voor hen niet meer is weggelegd dan een bijrolletje in de grote Elon Musk-show.

