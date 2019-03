Benoît Mintiens (oprichter horlogemerk Ressence): 'Horloges zijn ecologie'

De Antwerpenaar Benoît Mintiens ontwerpt mechanische horloges zonder wijzer, zonder kroon, maar met elektronica. Een revolutie in de wereld van de haute horlogerie. 'De traditionele merken staren zich blind op hun verleden.'

Wat is de relevantie van een mechanisch horloge nog? Ooit beweerde ik dat een horloge kitsch is. Je hebt het niet meer nodig. Het is gewoon show. Dat is waar en niet waar. Een horloge blijft praktisch. Als je te laat dreigt te komen op een afspraak, naar wat kijk je het eerst om te zien hoe laat het is? Je gaat niet eerst je smartphone uit je broekzak halen en op een knopje duwen." De Antwerpenaar Benoît Mintiens ontwierp negen jaar geleden een horloge voor zichzelf. Ondertussen is zijn bedrijf Ressence lid van de Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), het prestigieuze genootschap van de 45 beste horlogemerken ter wereld.

...