Vooruitziende werkgevers en voorzichtige werknemers worden niet door de overheid beloond. Dat zegt Trends- en MoneyTalk- en Trends-redacteur Ilse De Witte.

Vooruitziende werkgevers en voorzichtige werknemers worden niet door de overheid beloond. Er zijn bedrijven die hun werknemers hebben betaald om thuis te blijven, nadat ze tijdens de krokusvakantie waren gaan skiën in Noord-Italië. Strikt juridisch bekeken mochten bedrijven hun werknemers twee weken geleden niet eens vragen om thuis te blijven. Als de werkgever en de werknemer samen tot een quarantaine beslissen, betaalt de werkgever het loon door, of moet de werknemer vakantie nemen. Enkel als werknemers door een bevoegde overheid of een dokter thuis in quarantaine worden geplaatst, kunnen zij een tijdelijke werkloosheidsvergoeding krijgen. Maar dan hebben ze mogelijk al tientallen mensen besmet met het coronavirus.

Beloon verantwoordelijkheid in coronatijden.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaf het bevel: "Blijf in uw kot! En smijt iedereen met een snotneus buiten." Het probleem is dat veel mensen hun hele leven geconditioneerd zijn om met een verkoudheid naar school te blijven gaan en te blijven werken. Wie zich bij de dokter meldt met een beetje keelpijn of een hoest, krijgt normaal niet eens een briefje om zijn afwezigheid op het werk te verantwoorden.

De werknemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en thuis blijven als ze zich niet goed voelen. De werkgevers moeten erop vertrouwen dat die werknemer dat niet zomaar doet. Als er geen vertrouwen is, of dat al is beschaamd, kunnen ze achteraf een arts op die werknemer afsturen.

En dat niet alleen in coronatijden. De arbeidswetten en schoolreglementen moeten worden aangepast, zodat vooruitziende bedrijven, verantwoordelijke burgers en ouders worden beloond in plaats van bestraft.

