De Belgische verpakkingsgroep Ducaju is in zijn fabriek in Meulebeke gestart met de productie van mondmaskers. Het bedrijf wil er 50 miljoen per jaar van gaan maken.

Ducaju is gespecialiseerd in allerlei verpakkingen. In de fabriek in het West-Vlaamse Meulebeke worden normaal luxeverpakkingen gemaakt, onder meer voor pralines. Door de coronacrisis is die activiteit bijzonder zwaar getroffen, zegt CFO Geert Casselman.

Het bedrijf heeft daarom het roer omgegooid, en is begonnen met de productie van mondmaskers. 'Er werden twee productielijnen in China besteld. Eén is al geïnstalleerd, de tweede is toegekomem', aldus Casselman. Het bedrijf is al gestart met proefdraaien. Binnen enkele weken hoopt het op kruissnelheid te draaien, en zo 100.000 à 150.000 mondmaskers per dag te produceren. Ducaju mikt op een jaarproductie van 50 miljoen maskers op jaarbasis.

De geproduceerde mondmaskers zijn 'comfortmaskers', aldus Casselman. "Het gaat om wegwerp-mondmaskers die de efficiëntie van chirurgische mondmaskers benaderen".

Het bedrijf mikt op de markt van bedrijven, instellingen en scholen waar het dragen van mondmaskers verplicht is. Er kwamen al verschillende bestellingen binnen. 'Onder meer van de federale politie', zegt Casselman. Indien nodig kan Ducaju nog meer lijnen opstarten. 'Mondmaskers zullen een deel van onze cultuur gaan uitmaken', klinkt het.

