De Duitse hoofdaandeelhouder Innogy wil af van de Belgische activiteiten van de stroomleverancier Essent. De verkoop van het nummer vijf op de Belgische energiemarkt kan ongeveer 100 miljoen euro opleveren, meldt De Tijd dinsdag.

Met een marktaandeel van 6 procent kan Essent België vooral de interesse wekken van de nummers twee tot vier op de Belgische energiemarkt. EDF Luminus, Lampiris en Eneco werden de voorbije jaren geconfronteerd met de opkomst van kleinere nieuwkomers die een deel van hun marktaandeel afsnoepten. Electrabel-moeder Engie lijkt geen kandidaat-overnemer omdat ze met voorsprong marktleider is in ons land.

De verkoop van Essent België kan volgens De Tijd zo'n 100 miljoen euro opleveren. Nochtans boekte het Belgische energiebedrijf vorig jaar een brutobedrijfswinst van hooguit 6,5 miljoen euro. Een jaar eerder kleurde dat lijntje op de resultatenrekening zelfs rood, op een omzet die toen rond 489 miljoen euro schommelde.

Essent België maakt deel uit van het Nederlandse Essent, dat in handen is van de Duitse energiegroep Innogy. Die werd anderhalf jaar geleden overgenomen door de Duitse beursgenoteerde energiegroep E.ON.

