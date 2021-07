Het vertrouwen van de Belgische ondernemers, dat elke maand wordt opgemeten door de Nationale Bank in de zogenaamde 'conjunctuurbarometer', is in de maand juli nog licht boven de recordhoogte van juni gestegen.

De algemene synthetische curve klokte in juli af op 10,1 punten, tegenover 9,8 punten in juni. Daarmee werd het recordpeil van vorige maand licht overtroffen, blijkt uit een persbericht van de Nationale bank van België (NBB). Achter de erg positieve cijfers gaan wel verschillende evoluties per sector schuil, zo blijkt.

Het ondernemingsklimaat verbetert in de verwerkende nijverheid en, in nog ruimere mate, in de handel. Het ondernemersvertrouwen gaat er daarentegen op achteruit in de dienstverlening aan bedrijven en vooral in de bouwnijverheid. https://t.co/BaA9nH7S5T pic.twitter.com/kfjCOYIUip — Nationale Bank (@NBB_BNB_NL) July 26, 2021

In de industrie blijft het ondernemersvertrouwen in juli stijgen (van 8,8 tot 10 punten), net als in de handel (van -3,5 tot -0,2 punten). In beide sectoren staat het ondernemersvertrouwen nu op het hoogste peil in op zijn minst vijf jaar. In de handel is een duidelijke toename van de vraag merkbaar. De werkgelegenheidsvooruitzichten die vorige maand nog sterk waren verbeterd, zijn er nu wel neerwaarts bijgesteld.

In de dienstverlening aan bedrijven (van 18,7 tot 18,1 punten) werd een daling van het ondernemersvertrouwen geregistreerd, net als in de bouw (van 9,3 tot 5,8 punten). De bedrijfsleiders in de bouw zijn terughoudender over hun orderboekje en over de verwachte vraag. In de dienstverlening aan bedrijven zijn de activiteitsvooruitzichten sterk verslechterd.

© NBB

Maandag raakte ook bekend dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland afneemt. De belangrijkste Duitse conjunctuurbarometer, gebaseerd op een bevraging bij 9.000 ondernemers, zakt in juli onverwacht voor het eerst sinds het begin van het jaar met 0,9 tot 100,8 punten, blijkt uit de index van het Ifo-instituut van de universiteit van München.

'Problemen bij de levering van grondstoffen en ongerustheid over de besmettingscijfers die weer stijgen drukken op de Duitse economie', aldus Ifo-voorzitter Clemens Fuest.

De algemene synthetische curve klokte in juli af op 10,1 punten, tegenover 9,8 punten in juni. Daarmee werd het recordpeil van vorige maand licht overtroffen, blijkt uit een persbericht van de Nationale bank van België (NBB). Achter de erg positieve cijfers gaan wel verschillende evoluties per sector schuil, zo blijkt.In de industrie blijft het ondernemersvertrouwen in juli stijgen (van 8,8 tot 10 punten), net als in de handel (van -3,5 tot -0,2 punten). In beide sectoren staat het ondernemersvertrouwen nu op het hoogste peil in op zijn minst vijf jaar. In de handel is een duidelijke toename van de vraag merkbaar. De werkgelegenheidsvooruitzichten die vorige maand nog sterk waren verbeterd, zijn er nu wel neerwaarts bijgesteld. In de dienstverlening aan bedrijven (van 18,7 tot 18,1 punten) werd een daling van het ondernemersvertrouwen geregistreerd, net als in de bouw (van 9,3 tot 5,8 punten). De bedrijfsleiders in de bouw zijn terughoudender over hun orderboekje en over de verwachte vraag. In de dienstverlening aan bedrijven zijn de activiteitsvooruitzichten sterk verslechterd.Maandag raakte ook bekend dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland afneemt. De belangrijkste Duitse conjunctuurbarometer, gebaseerd op een bevraging bij 9.000 ondernemers, zakt in juli onverwacht voor het eerst sinds het begin van het jaar met 0,9 tot 100,8 punten, blijkt uit de index van het Ifo-instituut van de universiteit van München. 'Problemen bij de levering van grondstoffen en ongerustheid over de besmettingscijfers die weer stijgen drukken op de Duitse economie', aldus Ifo-voorzitter Clemens Fuest.