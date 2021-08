Het vertrouwen van de Belgische ondernemers neemt - net als bij hun Duitse collega's - af in augustus, al blijft het vertrouwen in de economie op een hoog peil. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank.

De maandelijkse conjunctuurbarometer ban de Nationale Bank van België daalt van 10,1 in juli naar 7,6 punten in augustus. Het is voor eerst sinds november vorig jaar dat een daling van het ondernemersvertrouwen wordt opgemeten.

In juli noteerde de barometer nog historisch hoog, maar dat peil houdt een maand later niet stand. In alle sectoren ging de barometer naar beneden. 'Ondanks een lichte daling in alle bedrijfstakken blijft het vertrouwen op een hoog peil, zo stelt de Nationale Bank wel.

In de verwerkende industrie ging het ondernemersvertrouwen met 2,8 punten naar beneden (van 10 naar 7,2). De bedrijfsleiders wijzen daarvoor vooral op een afname van het orderbestand en van het gebruikte materieel in vergelijking met de voorgaande maand.

In de diensten aan ondernemingen (-1,7 punten van 18,1 tot 16,4) waren de ondernemers minder positief over hun huidige activiteit en over hun verwachtingen voor de algemene marktvraag.

Er is ook daling van 2,1 punten in de handel (van -0,2 tot -1,1), die is toe te schrijven aan de minder goede vraagvooruitzichten. In de bouwsector is er een afname van 1,9 punten (van 5,8 tot 3,7).

De algemene synthetische curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft evenwel stijgen.

© NBB

Ook het vertrouwen van de Belgische consumenten is in augustus afgenomen, al blijft dat vertrouwen eveneens ruim boven het peil van voor de coronacrisis.

Ook Duitse ondernemers minder optimistisch

In Duitsland is het ondernemersvertrouwen in augustus voor de tweede maand op rij gedaald, blijkt uit de barometer van het Ifo-instituut.

De belangrijkste conjunctuurbarometer van Duitsland daalde met 1,3 punten tot 99,4. Analisten hadden een daling van de index verwacht, maar rekenden niettemin op een score van 100,4 punten.

Hoewel de ondernemingen in Duitsland hun huidige situatie iets beter beoordelen dan vorige maand, drukken minder optimistische verwachtingen de stemming.

'De bezorgdheid neemt toe, vooral in de horeca en het toerisme', aldus Ifo-voorzitter Clemens Fuest. Ook grondstoffentekorten in de industrie en de stijgende coronabesmettingen zijn oorzaken van de somberheid. Het klimaat is in alle sectoren behalve de bouw verslechterd. In de industrie daalde de verwachtingsindicator naar het laagste niveau sinds november.

