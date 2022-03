België kampt zoals bekend met een van de hoogste loonkosten van Europa. Ook in 2021 was dat het geval. Met een gemiddelde arbeidskost van 41,6 euro per uur, staan we opnieuw op de derde plaats, na Denemarken (46,9 euro) en Luxemburg (43 euro), blijkt uit de jongste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De loonkosten zeggen niets over hoeveel de werknemer uiteindelijk op zijn loonbriefjes ziet verschijnen of over de koopkracht. Het is het bedrag dat werkgevers gemiddeld moeten betalen, en bepaalt dus mee hun concurrentiekracht.

België bekleedt al vele jaren de derde plaats in de EU. De verschillen zijn ook nog altijd erg groot tussen de verschillende landen, met de hoogste arbeidskosten in het noorden en westen van het continent, en de laagste in het oosten en zuiden. Bulgarije en Roemenië kenden in 2021 de laagste loonkosten, van respectievelijk amper 7 en 8,5 euro per uur.

In vergelijking met onze belangrijkste handelspartners, de buurlanden, blijft België nog altijd duurder. De gemiddelde arbeidskost bedraagt 38,3 euro per uur in Nederland, 37,9 euro in Frankrijk en 37,2 euro in Duitsland. Maar terwijl in België de arbeidskost het voorbije jaar met slechts 1,1 procent is gestegen, was de stijging bij onze handelspartners wel groter: +2,5 procent in Nederland, +1,4 procent in Duitsland en +1,2 procent in Frankrijk.

De Nationale Bank waarschuwde maandag wel dat, door de hoge inflatie en automatische loonindexering, de Belgische bedrijven mogelijk een tijdelijk nadeel zullen ondervinden voor hun concurrentiekracht.

