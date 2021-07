De Belgische bouw- en vastgoedgroep Besix gaat meewerken aan de bouw van de hoogste toren van Afrika, in Abidjan (Ivoorkust).

PFO Africa, de ontwikkelaar en ontwerper van het project, heeft BESIX de opdracht gegeven voor het beheer van de werf en de uitvoering van de civieltechnische werken voor de F-toren in Abidjan. Het project, dat wordt gesteund door het Ivoriaanse Ministerie van Bouw, Huisvesting en Stedenbouw, is een initiatief van Ivoorkust, de voornaamste economische mogendheid in Franstalig Afrika.

'Besix is bijzonder trots om deel te nemen aan de bouw van de F-toren. Dit is ons tweede contract in Ivoorkust, een land met een gunstig zakenklimaat en een dynamische economie', aldus Deputy CEO Pierre Sironval. 'Met PFO Africa hebben we een partner van hoge kwaliteit gevonden. Samen waren we al bezig met de bouw van een van de grootste installaties voor de productie van drinkwater in West-Afrika. We kijken ernaar uit om onze samenwerking te versterken door deel te nemen aan de bouw van zo'n iconisch gebouw als de F-toren.'

De F-toren, met Pierre Fakhoury als architect, bevindt zich in de Plateauwijk, in het hart van Abidjan. De toren maakt sinds 1970 deel uit van de stadsontwikkelingsplannen en is de zesde toren van het administratieve district van de stad. De werkzaamheden van Besix vangen deze maand nog aan. De bestaande funderingen zullen gebruikt worden als basis.

Besix is een toonaangevende Belgische groep, gevestigd in Brussel en actief in 25 landen en op 5 continenten, in de sectoren bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. Tot haar bekende projecten behoren de bouw van de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld in Dubai.

PFO Africa, de ontwikkelaar en ontwerper van het project, heeft BESIX de opdracht gegeven voor het beheer van de werf en de uitvoering van de civieltechnische werken voor de F-toren in Abidjan. Het project, dat wordt gesteund door het Ivoriaanse Ministerie van Bouw, Huisvesting en Stedenbouw, is een initiatief van Ivoorkust, de voornaamste economische mogendheid in Franstalig Afrika. 'Besix is bijzonder trots om deel te nemen aan de bouw van de F-toren. Dit is ons tweede contract in Ivoorkust, een land met een gunstig zakenklimaat en een dynamische economie', aldus Deputy CEO Pierre Sironval. 'Met PFO Africa hebben we een partner van hoge kwaliteit gevonden. Samen waren we al bezig met de bouw van een van de grootste installaties voor de productie van drinkwater in West-Afrika. We kijken ernaar uit om onze samenwerking te versterken door deel te nemen aan de bouw van zo'n iconisch gebouw als de F-toren.' De F-toren, met Pierre Fakhoury als architect, bevindt zich in de Plateauwijk, in het hart van Abidjan. De toren maakt sinds 1970 deel uit van de stadsontwikkelingsplannen en is de zesde toren van het administratieve district van de stad. De werkzaamheden van Besix vangen deze maand nog aan. De bestaande funderingen zullen gebruikt worden als basis. Besix is een toonaangevende Belgische groep, gevestigd in Brussel en actief in 25 landen en op 5 continenten, in de sectoren bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. Tot haar bekende projecten behoren de bouw van de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld in Dubai.