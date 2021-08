Projective, met hoofdzetel in Brussel, neemt het Britse DTSquared over. De fintech-consultant haalt zo een team van bijna 100 medewerkers binnen en versterkt zijn expertise in databeheer en -beleid voor de financiële sector. "In alle landen waar we actief zijn, zet de schaarste aan goede medewerkers een rem op onze groei. Daarom zetten we zwaar in op overnames van sectorgenoten om snel extra talent binnen te halen", zegt CEO en medeoprichter Stefan Dierckx.

DTSquared is de eerste grote overname voor Projective sinds Gimv in februari instapte. De Vlaamse durfkapitaalspeler investeerde een onbekend bedrag. Over de overname van DTSquared worden ook geen financiële details vrijgegeven, maar het is wel een grote overname voor de Belgische fintech-consultant die banken en andere financiële instellingen begeleidt in de verdere digitalisering van hun activiteiten. "We hebben tegen de 350 medewerkers en door de overname krijgen we er in Londen, waar we al een afdeling hebben (van 35 medewerkers, nvdr), een kleine 100 medewerkers bij", zegt Projective-CEO Stefan Dierckx. "De instap van Gimv gebeurde met het oog op een grotere focus op overnames. Onze organische groei wordt afgeremd. In alle landen waar we actief zijn, zet de schaarste aan goede medewerkers een rem op onze groei, daarom zetten we zwaar in op overnames van sectorgenoten om snel extra talent binnen te halen. De organische groei was niet slecht, maar we wilden er een turbo opzetten. Bovendien kunnen we door overnames ook onze expertise uitbreiden, de overname van DTSquared is voor ons ook zeer interessant door de kennis van het bedrijf over alles wat met datagebruik en -beheer in de financiële sector te maken heeft. Dat is een enorme groeimarkt. Vandaag hebben we een omzet van ongeveer 45 miljoen euro. We willen eind 2023 uitkomen op een omzet van 100 miljoen euro. Daarvoor hebben we wellicht een equipe van 700 à 800 medewerkers voor nodig. Daarvoor moeten we ons team uitbreiden en onze internationale klantenportefeuille verder uitbouwen. In België zijn zowat alle banken en verzekeraars klant, we willen onze overige kantoren in Londen, Frankfurt, Parijs en Amsterdam een even sterke leidende positie laten innemen in hun geografische markten."De overname van een Britse fintech-specialist is geen antwoord op de brexit. De Londense financiële sector is enorm sterk, maar moet zich wat aanpassen door de brexit en de bijkomende handelsbeperkingen. "Dit staat los van de brexit", zegt Dierckx. "Ik denk ook dat de vrees voor een zware verzwakking van de Britse financiële sector wat overroepen is. Er zijn wat activiteiten naar het vasteland verschoven, maar we merken niet dat onze business stilvalt. Integendeel, ik zie de financiële sector daar enkel maar groter worden en ook de coronacrisis heeft geen negatieve impact gehad. Dat heeft de financiële sector net meer gewezen op de noodzaak om zijn activiteiten zo veel mogelijk te digitaliseren en een betere service te bieden aan hun klanten."Projective breidt zijn expertise uit met de overname, maar het is geen grote koerswijziging van het businessmodel. "De focus ligt vooral op het adviseren en het begeleiden van veranderingsprojecten bij financiële instellingen. Veel banken en verzekeraars schakelen bijvoorbeeld over naar een andere manier om IT-projecten te doen. Agile werken (nieuwe functionaliteiten mondjesmaat in korte sprints afwerken, nvdr) is nog niet zo ingeburgerd in de financiële sector. Zulke zaken kunnen de efficiëntie enorm verhogen als ze goed ingevoerd worden. We hebben een gelijkaardige doorgedreven expertise in alles wat met regelgeving te maken heeft of het uitwerken van nieuwe digitale producten zoals apps. Onze belangrijkste tak is de meer algemene begeleiding van grote projecten, voornamelijk in de systemen en organisaties in de achtergrond, zoals het vernieuwen van de betalingssystemen. Vroeger vertrouwde men dat volledig aan interne mensen toe. Maar banken en verzekeraars beseffen steeds meer dat ze voor zulke zeer complexe operaties het best ook externe experts met met meer ervaring inschakelen om het project goed te laten landen."