Belgische fietsstart-up Cowboy haalt 10 miljoen euro op

Het gaat hard voor de ondernemers achter de Belgische start-up Cowboy. Het bedrijf is in 2017 opgericht in Brussel door Adrien Roose, Karim Slaoui (co-founders en respectievelijk CEO en COO van de maaltijdleverancier Take Eat Easy) en Tanguy Goretti (medeoprichter en CTO van de carpoolstart-up Djump).

