De Nationale Bank van België (NBB) verwacht een nulgroei voor het tweede kwartaal van 2022. De groei zou minder ondersteund worden door de normalisatie na de coronapandemie, terwijl de factoren die wegen op de groei, zoals de stijgende energieprijzen en de knelpunten in de aanvoerketens, aanwezig blijven. Dat meldt de Nationale Bank donderdag in een persbericht.

In het eerste kwartaal van 2022 steeg het Belgische reële bruto binnenlands product (bbp) met 0,5 procent. In het tweede kwartaal zal de Belgische economie echter vertragen, verwacht de Nationale Bank.

Door de hoge inflatie, die de onzekerheid scherp doet toenemen en de koopkracht tijdelijk doet afnemen, en door de vertraagde werking van de indexatiesystemen schat de Nationale Bank dat de gezinsconsumptie in het tweede kwartaal zal dalen. Op lange termijn zouden de vooruitzichten voor de gezinsconsumptie echter gezond blijven.

De NBB verwacht ook een matigende groei van de bedrijfsinvesteringen, omdat het ondernemersvertrouwen zijn neerwaartse trend verderzet en de vraagvooruitzichten snel verslechteren. Ook de woninginvesteringen zullen naar verwachting vertragen. Dat is onder meer te wijten aan de stijgende hypothecaire rente.

De groei van de overheidscomsumptie zou volgens de Nationale Bank dan weer moeten aantrekken in het tweede kwartaal. Het uitvoeren van investeringsplannen verzekert een gematigde expansie van de overheidsinvesteringen. Invoer en uitvoer zouden in dezelfde mate terugvallen, waardoor de bijdrage van de netto-uitvoer tot de groei van de Belgische economie dicht bij nul zou blijven.

Volgens de Nationale Bank is een stagnatie van de economie (0 procent groei) in het tweede kwartaal het meest waarschijnlijke scenario. Dat het ondernemersvertrouwen een neerwaartse trend vertoont, de vraagvooruitzichten verslechteren en de inflatie de koopkracht en het consumentenvertrouwen aantast, zal wegen op de groei in het tweede kwartaal, meent de Nationale Bank.

